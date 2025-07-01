فيلم براد بيت «إف 1» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدّر فيلم «إف 1: ذي موفي»، من بطولة براد بيت في دور سائق فورمولا 1 مخضرم يُمنح فرصة أخيرة لإعادة أمجاده، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققاً إيرادات بلغت 55.6 مليون دولار، وفق تقديرات متخصصين في قطاع السينما. وقال ديفيد أ. غروس من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش»: إن «هذه افتتاحية رائعة لفيلم أصلي من نوع الدراما والحركة الرياضية».

وتراجع فيلم «هاو تو تراين يور دراغون»، إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.4 مليون دولار. وفي المركز الثالث، جاء فيلم الأنيميشن «إيليو»، مع إيرادات بلغت 10.7 ملايين دولار.