700 مليون دولار إيرادات «موانا 2» عالمياً

تصدّر «موانا 2»، أحدث فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة «ديزني»، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

جمع فيلم الرسوم المتحركة إيرادات بلغت 26,6 مليون دولار، بين الجمعة والأحد، في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا، لتصل عائداته في أمريكا الشمالية منذ بدء عرضه، إلى 337 مليوناً، ومجموعها في العالم إلى أكثر من 700 مليون دولار.

ويشكل فيلم الرسوم المتحركة، الذي يتضمن أصوات مشاهير، بينهم أولي كرافاليو ودواين «ذي روك» جونسون، تتمة الجزء الأول من العمل، الذي طُرح في الصالات سنة 2016، وأصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في عام 2023، على منصات البث التدفقي في الولايات المتحدة.

واحتفظ الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة «ويكد»، والذي يغوص في عالم «ذي ويزرد أوف أوز»، بالمركز الثاني، محققاً إيرادات قدرها 22,5 مليون دولار، مع تجاوز عائداته الإجمالية في العالم منذ صدوره 500 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً في الترتيب «كرافن ذي هانتر»، وهو فيلم من سلسلة «سبايدرمان»، وحقق إيرادات بلغت 11 مليون دولار. وكان المركز الرابع من نصيب «غلادييتر 2»، الفيلم الروائي الطويل الجديد، وقد حقق 7,8 ملايين دولار، مع إجمالي عائدات قدرها 145 مليون دولار.