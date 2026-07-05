«كرك بعد حلول الظلام» في دبي السبت المقبل



تستضيف دبي العرض المسرحي الكوميدي «كرك بعد حلول الظلام»، الذي يُقدَّم مجدداً على مسرح «ذا جانكشن» في السركال أفنيو يوم 11 يوليو الجاري.

ويجمع العرض نخبة من نجوم الكوميديا والفن والمسرح في دولة الإمارات، في أمسية مفعمة بالموسيقى والمرح والمواقف الطريفة غير المتوقعة.

ويمتد العمل، الذي يستمر 90 دقيقة، على إيقاع من الارتجال الكامل، وهو مستوحى من برنامج تلفزيوني شهير، حيث تقوم فكرته على اقتراحات الجمهور، ما يجعل كل عرض تجربة مختلفة ومليئة بالمفاجآت، ويمنح المتفرجين دوراً مباشراً في تشكيل مجريات الأحداث على المسرح.

ويقدّم العرض تجربة تفاعلية حية تمزج بين الكوميديا الذكية وسرعة البديهة، في أجواء مسرحية تعتمد على الحضور اللحظي وردود الفعل الفورية.