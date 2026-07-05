«المينيون والوحوش».. تحية لأيقونات هوليوود

لا يقتصر فيلم الرسوم المتحركة «المينيون والوحوش» على تقديم مغامرة كوميدية عائلية، بل يحتفي بتاريخ السينما العالمية من خلال عشرات الإشارات إلى أفلام وشخصيات صنعت مجد هوليوود الكلاسيكية.

وتدور أحداث الفيلم عام 1927، حيث يصل «المينيون» إلى هوليوود ويشقون طريقهم نحو النجومية، في حبكة تستلهم روح أفلام الكوميديا الصامتة التي أرست أسس السينما الحديثة.

ويفتتح الفيلم بمشاهد تستعيد أعمال رواد السينما الأوائل، من بينهم إدوارد مويبريدج، وجورج ميلييس، والأخوان لوميير، مع إعادة تقديم لقطات شهيرة من أفلام راسخة في الأذهان. كما يضم الفيلم متحفاً سينمائياً يحتفي بشخصيات وأعمال خالدة في تاريخ الفن السابع.

ويواصل العمل تكريم رموز السينما من خلال ظهور تماثيل لأورسون ويلز، وبروس لي، وألفريد هيتشكوك. ويقدم الفيلم هذه التحيات السينمائية في إطار كوميدي سريع الإيقاع.