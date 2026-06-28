1.8 مليار دولار إيرادات الصيف للسينما الأمريكية



تشير بيانات شباك التذاكر في الولايات المتحدة إلى أن موسم الصيف السينمائي لعام 2026 يسجل أداءً قوياً يفوق التوقعات، ما يعزز احتمالات تحقيق صناعة السينما إيرادات تتخطى حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة منذ جائحة «كوفيد 19».

وبحسب المؤشرات، بلغت إيرادات موسم الصيف حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار، بفارق لا يتجاوز 2 % مقارنة بمستويات عام 2019.



ويتميز هذا الموسم بانطلاقة مختلفة عن المعتاد، إذ لم يبدأ بفيلم أكشن ضخم أو عمل من أفلام الأبطال الخارقين، بل جاء النجاح الأول من فيلم ديزني «الشيطان يرتدي برادا 2»، وفيلم الرعب «الغرف الخلفية».

كما أسهم فيلم «حكاية لعبة 5» في تعزيز الإيرادات بعد تحقيقه افتتاحاً قياسياً بلغ 160 مليون دولار.