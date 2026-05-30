انطلاق التحضيرات لإنتاج فيلم جديد مقتبس من «جزيرة الكنز»

انطلقت، أخيراً، التحضيرات الخاصة بإنتاج جزء جديد من الفيلم العائلي المقتبس من رواية الكاتب البريطاني روبرت ستيفنسون «جزيرة الكنز» في روسيا، المقرر عرضه في 1 يناير 2029، وذلك طبقاً لما أفادت به الخدمة الصحفية لشركة «تسنتارال بارتنر شيب»، إذ قالت، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم»: «يجري حالياً العمل بنشاط على كتابة سيناريو فيلم «جزيرة الكنز»، الذي سيتضمن بالتأكيد مقطوعات موسيقية مشهورة معروفة من فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل الاسم نفسه. والتاريخ المتوقع لعرض الفيلم هو 1 يناير 2029».

والفيلم من سيناريو أندريه زولوتاريف، وإنتاج مشترك بين شركة الإنتاج السينمائي MEM Cinema Production، ومنصتي Okko وPremier، إضافة إلى استوديو Videoprokat. وتولت شركة «تسنتارال بارتنر شيب» توزيع المشروع.

يذكر أن الاتحاد السوفييتي السابق قد أنتج عدداً من الأفلام المستوحاة من رواية «جزيرة الكنز»، منها فيلم «جزيرة الكنز» (1937) للمخرج فلاديمير فاينشتوك، وتمثيل: أوسيب عبدولوف (جون سيلفر)، نيكولاي تشيركاسوف (بيلي بونز)، ميخائيل تساريف (دكتور ليفسي)، وهو أول اقتباس سوفييتي، تمت إعادة تحريره وتسجيله صوتياً في 1960 و1983.

وهناك أيضاً فيلم «جزيرة الكنز» (1971) للمخرج يفغيني فريدمان، وتمثيل: بوريس أندرييف (جون سيلفر)، أري لانيميتس (جيم هوكينز).

وكذلك المسلسل التلفزيوني (1982) للمخرج فلاديمير فوروباييف، وتمثيل: فيدور ستوكوف (جيم هوكينز)، أوليغ بوريسوف (جون سيلفر). والمسلسل القصير مكون من 3 حلقات (أصبح بعد إعادة المونتاج من 4 حلقات)، وعُرض لأول مرة في 31 ديسمبر 1982.