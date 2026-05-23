فريق عمل فيلم «حريم ناصر» يحتفل بانتهاء التصوير

احتفل فريق عمل الفيلم السينمائي العربي «حريم ناصر» بانتهاء عمليات التصوير، وذلك في أجواء فنية مميزة جمعت أبطال العمل وصنّاعه بعد رحلة تصوير امتدت في مدينة العين بإمارة أبوظبي، وسط حالة من الحماس والانسجام بين جميع المشاركين.

وشهد الاحتفال حضور نخبة من نجوم العمل، يتقدمهم الفنان محمد خير الجراح، وطلال مارديني، وولاء عزام، ولينا دياب، وسارة صدقي، والفنانة اللبنانية غنوة محمود، والفنانة العراقية طيبة غسان، إلى جانب فريق الإنتاج والإخراج.

ويُعد «حريم ناصر» عملاً كوميدياً اجتماعياً يعتمد على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه ضمن إطار خفيف مليء بالمواقف الطريفة والمفارقات الإنسانية، من خلال مجموعة شخصيات تتقاطع حكاياتها بأسلوب عصري يحمل روح الكوميديا العربية.

الفيلم من إخراج جرير المردود، وسيناريو علاء محمد، وإنتاج شركة رولز للإنتاج والتوزيع الفني، والعمليات الفنية لشركة ميديا مانيا.

وخلال الاحتفال، عبّر أبطال وصنّاع الفيلم عن سعادتهم بانتهاء التصوير، مؤكدين أن العمل شكّل تجربة مميزة جمعت فنانين من عدة دول عربية بروح عائلية وفنية عالية، مشيدين بالأجواء الإيجابية التي رافقت مراحل التصوير كافة.

ومن المنتظر أن يدخل الفيلم خلال الفترة المقبلة مراحل المونتاج والتجهيز النهائي، تمهيداً للإعلان عن موعد عرضه الرسمي للجمهور.