5 أفلام الأبرز في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية

تصدّر فيلم «هاو تو تراين يور دراغون»، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتناول الفيلم العائلي الذي أنتجته شركتا «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، قصة صداقة بين شاب من الفايكنغ يُدعى هارولد (يجسد دوره مايسن تايمس) وتنّين مُولّد بصور مركّبة يدعى كروكمو.

37 مليون دولار

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 37 مليون دولار، متفوقاً على فيلم «28 ييرز لايتر» من إنتاج «كولومبيا بيكتشرز» والذي بلغت عائداته 30 مليون دولار على الرغم من صدوره بعد نحو عقدين من الجزء الأخير من سلسلة «28 ويكس لايتر».

وتراجع فيلم «إيليو» من إنتاج شركة «بيكسار» إلى المركز الثالث مع إيرادات بـ21 مليون دولار، فيما بلغت ميزانيته 150 مليون دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب «ليلو أند ستيتش» الذي يشكل أيضاً صيغة بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته «ديزني» عام 2002. وبلغت إيراداته 9,7 ملايين دولار في خامس أسبوع له في صالات السينما.

ويتناول هذا الفيلم اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة وحيدة من هاواي تبلغ ست سنوات، تؤدي دورها مايا كيالوها، وستيتش (الذي أُنشئ بتقنية ثلاثية الأبعاد)، وهو كائن فضائي يتنكر في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر.

وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 910 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» الذي يتولى بطولته توم كروز.