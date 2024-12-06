النسخة الرابعة لـ«المرموم: فيلم في الصحراء» 4 يناير المقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، خلال الفترة من 4 وحتى 12 يناير المقبل، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع».

وستطل نسخة المهرجان الرابعة ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وتهيئة بيئة إبداعية تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وتحفيز المواهب الجديدة على المشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية لزوار الحدث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وسيتضمن برنامج المهرجان تقديم سلسلة من عروض الأفلام المميزة، والعروض الأدائية الحية، إضافة إلى تشكيلة من ورش العمل والحوارات والجلسات النقاشية الملهمة، والأعمال الفنية المتنوعة، ومعرض للفنون الرقمية، ومنطقة للعائلات، إلى جانب تجارب مشوقة تشمل السوق، والمسابقات، وركن المأكولات والمشروبات المحلية.

واستلهم تصميم نسخة مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» لهذا العام من شجرة الغاف، حيث يعكس التصميم ممراً مركزياً يمثل «الجذع» ويقود إلى ممرات فرعية تمثل «الأغصان» وتستعرض أعمالاً إبداعية متنوعة، بينما تسلط «الثمار» الضوء على أصحاب المواهب الناشئة من خلال جداريات نابضة بالحياة وفنون رقمية وعروض تقليدية.

وعلى مدار أيام المهرجان، سيشهد الجمهور باقة متنوعة من الأفلام القصيرة التي تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب ضمن «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة»، التي تتضمن أربع فئات رئيسية، هي: الأفلام الوثائقية، وأفلام الأنيميشن، وأفلام الحركة الحية، والأفلام المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.