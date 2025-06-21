ماجد الأنصاري يعود إلى سينما الرعب بفيلم «حوبة»

أُعلن في أبوظبي عن إنتاج الفيلم الروائي الجديد «حوبة»، وهو عمل من فئة الرعب والتشويق النفسي للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، المعروف بأعماله التي نالت استحسان النقاد مثل «زنزانة» و«ما وراء الطبيعة».

يشكّل الفيلم، الذي يعرض في الإمارات 30 أكتوبر المقبل، وجاء من نتاج تعاون بين «إيمج نيشن أبوظبي» وشركة الإنتاج الأمريكية المتخصصة في أعمال الرعب «سبوكي بيكتشرز»، علامة فارقة في مسار تطوير سينما الرعب والتشويق في المنطقة. وتتمحور أحداثه حول زوجة وأم تجد حياتها الهادئة تنقلب رأساً على عقب بعد أن يعود زوجها إلى المنزل برفقة زوجة ثانية.

وقال بن روس، الرئيس التنفيذي لدى إيمج نيشن أبوظبي: يمثل فيلم «حوبة» تجربة سينمائية مؤثرة تبرز الإمكانات المتقدمة للسرد القصصي الإماراتي على الساحة العالمية.

من جانبه، قال ستيفن شنايدر، المؤسس المشارك لشركة سبوكي بيكتشرز: نجح ماجد الأنصاري في نسج حكاية مشحونة بالعاطفة والتوتر، متجذرة في ثقافتها المحلية، وتحمل بُعداً إنسانياً عالمياً.

يمثّل فيلم «حوبة» عودة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري إلى سينما الرعب والتشويق، بعد النجاح اللافت الذي حققه فيلمه الأول «زنزانة»، والذي حظي بإشادة واسعة، وأصبح أول فيلم إماراتي عربي يعرض على منصة نتفليكس العالمية.

ويُعرف الأنصاري بأسلوبه ورؤيته السينمائية الجريئة التي تجمع بين البصريات اللافتة والبناء السردي المشحون بالعاطفة، ليواصل دفع حدود السينما العربية، مقدمًا سرديات عالمية بطابع محلي فريد يستند إلى الهوية الثقافية للمنطقة.

من جانبه، قال ماجد الأنصاري: في «حوبة»، سعيت إلى تقديم حكاية تنبض بالمشاعر، مشحونة بالتوتر، تلامس هشاشة النفس البشرية، وتسلّط الضوء على تلك اللحظة الفاصلة التي ينقلب فيها الإحساس بالأمان إلى قلق، ويتحول فيها المألوف إلى أمر مريب وغريب.

«حوبة» هو تأمل بصري ووجداني بين الحب والخوف، وفي ما يتبقى من الروابط الإنسانية عندما تتصدع الثقة ويبدأ كل شيء بالانهيار من الداخل.