«موانا 2» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة «موانا» بجزئه الثاني عن الأميرة البولينيزية «فايانا»، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ونال الفيلم الذي يروي مغامرات الأميرة الصغيرة عبر المحيط الهادئ، إيرادات بلغت 221 مليون دولار.

ويشكل فيلم الرسوم المتحركة الذي يتضمن أصوات مشاهير عالميين، تتمة الجزء الأول من العمل الذي طُرح في الصالات سنة 2016. وفي المركز الثاني حل الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة «ويكد»، محققاً إيرادات بلغت 118 مليون دولار. وبعد بداية قوية الأسبوع الماضي، يواصل فيلم «ويكد» نجاحه في صالات العرض في الولايات المتحدة وكندا.

وحل في المرتبة الثالثة إنتاج كبير آخر جرى إطلاقه هو الجزء الثاني من «غلادييتر»، بعد حوالي ربع قرن من الجزء الأول لفيلم ريدلي سكوت الشهير، الذي تدور أحداثه في روما القديمة. وقد جمع العمل هذا الأسبوع 44 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، مع 19 مليون دولار، حل فيلم «ريد وان» من استوديوهات «إم جي إم»، والذي تتمحور قصته حول اختطاف سانتا كلوز، مع كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين جونسون «ذي روك» أيضاً. وتبعه في المركز الخامس الفيلم الكوميدي الميلادي «ذي بست كريسماس باجنت إيفر»، الذي حقق إيرادات تقارب 5 ملايين دولار.