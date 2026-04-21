فتح باب التقديم لمنحة إنتاج الأفلام القصيرة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي تنظمه المؤسسة، احتفاءً بالسينما المستقلة وصور التحريك.

وتدعو المؤسسة صنّاع الأفلام من داخل الدولة وخارجها، إلى التقدّم لهذه المنحة.

وتفتح المنحة أبوابها أمام صنّاع الأفلام المستقلين من مختلف الأعمار والخلفيات الجغرافية، ومن جميع الأنواع السينمائية، على ألا تتجاوز مدة الفيلم خمسين دقيقة، شاملة مقدمة العمل.

ويحصل الفائزون على دعم مالي إجمالي قدره 120000 درهم إماراتي. ويستمر استقبال الطلبات حتى الساعة 11:59 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات، من يوم 28 مايو المقبل.