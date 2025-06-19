تكريم توم كروز بجائزة أوسكار فخرية

سيحصل الممثل والمنتج الأمريكي توم كروز على أوسكار فخرية قبل احتفال توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026، وفق ما أفاد المنظمون أول من أمس، وهي الأولى التي يحصل عليها في مسيرته في هوليوود. واختير كروز لتلقي تمثال صغير لمساهماته في السينما، إلى جانب مصممة الرقص ديبي ألن ومصمم الإنتاج وين توماس. كذلك، ستحصل دولي بارتن على جائزة جان هيرشولت الإنسانية لعملها الإنساني المستمر منذ عقود.

وحصل توم كروز (62 عاماً) على أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار لكنه لم يفز بأي منها، رغم تحقيقه شهرة عالمية لأدواره في أفلام «ميشن إمباسيبل» و«توب غان».

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بيان «إن التزام توم كروز المذهل تجاه مجتمع صناعة الأفلام والتجربة المسرحية (...) ألهمنا جميعاً».