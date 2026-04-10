«ني تشا 2» يتخطى «تيتانيك» ويصبح رابع أعلى فيلم في تاريخ السينما

نجح فيلم الرسوم المتحركة الصيني ني تشا 2 (Ne Zha 2) في كتابة فصل جديد بتاريخ شباك التذاكر العالمي، بعدما تجاوز إيرادات الفيلم الأسطوري «تيتانيك»، ليحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية.

ووفقاً لـ«موقع 24»، نقلاً عن صحيفة الشعب اليومية الصينية، بلغت الإيرادات العالمية للفيلم، أمس، نحو 2.267 مليار دولار، في مؤشر قوي على تنامي حضور السينما الصينية على الساحة الدولية وقدرتها على منافسة أضخم إنتاجات هوليوود.

كما احتل الفيلم المرتبة الأولى في شباك تذاكر الأفلام الصادرة عام 2025، ليكون أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية في التاريخ يتخطى حاجز الملياري دولار عالمياً متفوقاً على أفلام هوليوود. «ني تشا» هو واحد من أبطال الأساطير الصينية، اشتهر أول مرة في رواية «تقديس الآلهة»، التي ألفها كل من شو تشونغلين ولو شيشنغ في عهد أسرة مينغ الحاكمة.

ويكشف الفيلم خلف مشاهده عن قصة نضج أو تحول من الطفولة إلى الرجولة عبر المرور بمرحلة من المراهقة الفكرية والعاطفية والسلوكية، لكن أحداثها تدور في إطار الحكمة المستمدة من الأساطير الصينية والقيم التقليدية.

قرر المخرج يو يانغ (غياوزي) تحويل الأسطورة إلى فيلم رسوم متحركة من جزأين، صدر أولهما «ني تشا 1» (Ne Zha 1) في عام 2019، وقد سبقته توقعات كبيرة بالنجاح، وصدقت تلك التوقعات، ولكن المفاجأة كانت في الجزء الثاني، الذي تخطى كل التوقعات، وأثبت أنه ليس مجرد استثمار في نجاح الجزء الأول، بل هو تطور حقيقي في عالم الرسوم المتحركة الصينية.