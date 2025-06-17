«دراغون» يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

حقق فيلم «دراغون»، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، انطلاقة قوية، إذ بلغت إيراداته 83,7 مليون دولار، متصدّراً بذلك شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وفق شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتناول الفيلم العائلي الذي أنتجته شركتا «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، قصة صداقة بين شاب من الفايكنغ يُدعى هارولد (يجسد دوره مايسن تايمس) وتنّين مُولّد بصور مركّبة يدعى كروكمو. وقال الخبير في شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش» ديفيد غروس «إنها انطلاقة ممتازة لصيغة جديدة من فيلم رسوم متحركة، وهي جيدة بشكل خاص للجزء الرابع من سلسلة كهذه».

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «ليلو أند ستيتش» الذي يشكل أيضاً صيغة بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته «ديزني» عام 2002.

ويتناول هذا الفيلم اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة وحيدة من هاواي تبلغ ست سنوات، تؤدي دورها مايا كيالوها، وستيتش (الذي أُنشئ بتقنية ثلاثية الأبعاد)، وهو كائن فضائي مُدمِر يتنكر في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر.

وحقق الفيلم 15,5 مليون دولار في أسبوعه الرابع، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 860 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً فيلم «ماتيرياليستس» محققاً 12 مليون دولار في أول عطلة أسبوع له في صالات السينما. ويتولى بطولة هذا العمل داكوتا جونسون وبيدرو باسكال وكريس إيفانز.

وتراجع إلى المركز الرابع الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» الذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بـ10,3 ملايين دولار في رابع أسبوع له.

وحقق هذا الفيلم الذي بلغت ميزانيته نحو 400 مليون دولار، أكثر من 500 مليون دولار على المستوى العالمي.

وحلّ خامساً فيلم من عالم جون ويك هو «باليرينا»، الذي تؤدي فيه آنا دي أرماس دور راقصة تتحول إلى قاتلة مأجورة.