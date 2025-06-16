«أركو» يحصد جائزة مهرجان «آنسي» للرسوم المتحركة

فاز فيلم الرسوم المتحركة «أركو» السبت بجائزة «كريستال» الرئيسة في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا. وأُعطيَ الفيلم، الذي أخرجه الفرنسي أوغو بيانفونو وتبلغ مدته 82 دقيقة عنوان «أركو»، على اسم صبي في العاشرة آتٍ من المستقبل البعيد ويرتدي عباءة ملونة، يخوض مجموعة مغامرات مع فتاة صغيرة تُدعى إيريس.

وعندما يفقد أركو السيطرة على رحلة الطيران الأولى له بعباءته الملونة، ويسقط في مستقبلنا القريب، تبذل إيريس قصارى جهدها لمساعدته في العودة إلى دياره.

كذلك حاز الفيلم الفرنسي القصير «ليه بوت دو لا نوي»، من إخراج بيار لوك غرانجون جائزة «كريستال» وجائزة الجمهور، ويتمحور على مغامرات طفل يواجه مخلوقات ليلية في الأدغال. كذلك كافأت لجنة تحكيم المهرجان الذي يُعدّ أحد أبرز النشاطات في مجال الرسوم المتحركة، الفيلم الرومانسي الياباني الطويل «تشاو» والفيلم الأمريكي القصير «ليه بيت».