فيلم «ترين دريمز» يحصد كبرى جوائز «سبيريت»

فاز فيلم «ترين دريمز» للمخرج كلينت بنتلي، المقتبس من رواية دينيس جونسون، بجائزة «سبيريت» لأفضل فيلم، أول من أمس، في لوس أنجلوس، فيما هيمن مسلسل «أدوليسنس» على الفئات التلفزيونية، وقد تم إصدار كليهما على منصة نتفليكس، كما فاز بنتلي بجائزة أفضل مخرج.

وفاز مسلسل «أدوليسنس» بجائزة أفضل مسلسل درامي جديد، وجائزة أفضل ممثل لستيفن جراهام، وأفضل ممثلة مساعدة لإيرين دوهرتي، وجائزة الاكتشاف لأوين كوبر.

وأقيم الحفل، الذي يعد وسيلة لجمع التبرعات لبرامج «الفيلم المستقل» الممتدة طوال العام، في «هوليوود بالاديوم» للمرة الأولى، حيث يخضع مقره الشاطئي القديم في سانتا مونيكا لأعمال ترميم. وتولت الكوميدية ونجمة «ساترداي نايت لايف» المخضرمة إيجو نووديم، تقديم الحفل الذي يحتفي بالسينما والتلفزيون المستقلَّين.

وفاز فيلم «ذا سيكريت إيجنت» بجائزة أفضل فيلم دولي طويل. والفيلم مرشح أيضاً لجائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.