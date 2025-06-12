هند صبري تفتح ملفات مسكوتاً عنها في «عسل أحمر»

تستعد النجمة هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد «عسل أحمر»، والذي تُجسد فيه دور البطولة أمام الفنان آسر ياسين. العمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحافية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحافية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة، تكشف عن فساد مجتمعي وأمني، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات. وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية، تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

10 حلقات

العمل مكون من 10 حلقات، يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، خلال موسم الأوف سيزون، وهو من بطولة هند صبري، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم، الذين جاري التعاقد معهم حالياً. وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح، فيما يُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي. ويأتي هذا العمل ليشكل إغناء لمسيرة وحصيلة أعمال هند صبري، خاصة وأنه ينطوي على مجموعة سمات تميزه، وذلك على صعيد النص والإخراج، بجانب الفنانين المشاركين.