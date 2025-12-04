إطلاق منصة تبرز التصاميم والقطع المتفردة في دبي



منصة لتبادل الأفكار والرؤى تبرز روح الابتكار ورونق الجمال، وترسخ مكانة دبي وجهة دولية للتصميم والقطع المتفردة، أعلنت عنها «السركال» من خلال إبرام شراكة مع منصة «ديزاين ميامي» العالمية.



وتضمنت الشراكة بين الجانبين إطلاق منصة مشتركة خاصة بالمنطقة، يرافقها معرضاً رئيساً، إلى جانب برنامج سنوي من الفعاليات والأنشطة ابتداء من مطلع عام 2027.



وقال عبدالمنعم بن عيسى السركال مؤسس «السركال»: هذه الشراكة ذات بعد وأثر عالميين، حيث نرسي شبكة قوية تستند إلى القيم التي تجمعنا، ومن اليوم، يمكن القول إننا نشترك مع ديزاين ميامي في رؤية تصميمية آفاقها المستقبل.



ورأت فيلما يوركوت، المديرة التنفيذية للسركال، في الشراكة مع منصة ديزاين ميامي لتدشين حضورها في المنطقة امتداداً طبيعياً لمسار المؤسستين وللمشهد الثقافي الذي تنتميان إليه.

وتابعت: «فالسركال أسهمت، على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، في تطوير منظومة الفنون وجمهورها على امتداد الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وما التصميم إلا المحطة التالية في هذا المسار».

وأضافت: «إن النهج المركب الذي نعتمده يتيح لنا مجابهة المألوف عبر تنوع وغزارة التقاطعات والسرديات فيما نقدمه.

إلى ذلك، تجمع هذه الشراكة كيانين لهما من المصداقية والحضور العالمي ما يؤهلهما لإطلاق منصة ديزاين ميامي في دبي بما ينسجم مع سياق الإمارة والمنطقة».



وأشارت جن روبرتس، الرئيسة التنفيذية لديزاين ميامي، إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به السركال في تشييد حي إبداعي ذي تأثير عالمي من قلب دبي.

ولفتت إلى أن هذه الشراكة تتيح فرصة حقيقية لتجسيد القيم المشتركة التي تؤمن بأن التصميم لغة عالمية، مضيفة: «فمن خلال هذا التعاون، بوسعنا ابتكار منصة مؤثرة تتقاطع فيها روافد الإرث الثقافي للمنطقة مع روح الابتكار التي تميزها منصة تربط الشبكات العالمية التي بنيناها على مدار الأعوام الماضية لجمع مصممي القطع المتفردة وجامعيها».