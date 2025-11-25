إعلان الفائزين في مسابقة «بيت الحرفيين للتصميم»

أعلن بيت الحرفيين، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والمكرس للحفاظ على تراث الحرف التقليدية الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع «مؤسسة مبادلة»، عن الفائزين في مسابقة «بيت الحرفيين للتصميم».

وهدفت المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفاء بالحرف الإماراتية التقليدية، إلى جانب توفير منصة للمواهب الصاعدة في دولة الإمارات، ضمن فئتين هما:

تصميم الأثاث وتصميم المنتجات. وخلال حفل توزيع الجوائز تم الإعلان عن الفائزين في فئة تصميم الأثاث وهم: خالد الشاكر ومحمد سمارة (المركز الأول)، ومصطفى زكريا (المركز الثاني)، وجيرالد جيسون كروز (المركز الثالث)، وآية الخطيب (المركز الرابع).

أما في فئة تصميم المنتجات وفن الديكور، فقد حصلت أديتي باتواني على المركز الأول، مع تكريم خاص لكل من مروة سيد أحمد وغادة الصايغ.