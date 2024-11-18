«الإمارات للهوايات والمقتنيات» الـ 6 ينطلق اليوم

تنطلق الدورة السادسة من «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في ندوة الثقافة والعلوم مساء اليوم الاثنين.

ويضم مجموعة من غرائب المقتنيات ونوادرها من ضمنها:

نشرات بريدية للإمارات قبل الاتحاد، آلات حاسبة، عدة الطواش، منتجات خشبية، مكاحل، زجاجات المشروبات الغازية الصغيرة، تذاكر وهدايا مباريات كأس العالم في قطر، مجسمات لمقتنيات أثرية من متاحف العالم، علب الكبريت، الشطرنج، مشاركة إمارة أبوظبي في أكسبو 1970، أوساكا، اليابان، أكواب (ماج)، آلات طابعة، دروع تذكارية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كتب عن العملات، إصدارات خاصة بمياه سيرما في الإمارات، أدوات مدرسية قديمة، براقع من الإمارات، إصدارات رياضية، ساعات يدوية تحمل شعارات لجهات ومؤسسات إماراتية، تذكارات نادي الشارقة، الإصدارات الأولى للإمارات، صحف إماراتية وبعض الصحف الخليجية القديمة، إهداءات رسمية لمكاتب البريد على مستوى الوطن العربي.

وذكر بلال البدور أن الدورة السادسة تتميز بتنوع المقتنيات وغرابة بعضها، ما يمثل إضافات ثرية للمعرض، وأكد أن المعرض يمثل رعاية للهواة والمقتنين ويدعم مقتنياتهم، ويحفز الأجيال على الاعتناء بالمقتنيات، والتي تسجل تاريخاً ماضياً أو توثيقاً لإبداع جديد. كما يبرز المعرض الجهود الابتكارية في مجال المقتنيات.

ويشارك في هذه الدورة 24 مشاركاً، البعض منهم سبقت له المشاركة، والبعض يشارك للمرة الأولى، وتتنوع المقتنيات ما بين العمق والدهشة والخفة والإثارة والغرابة.