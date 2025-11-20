«تبرع بكتبك» حملة من «دبي للثقافة» لتعزيز التبادل المعرفي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق حملة «تبرع بكتبك»، الهادفة إلى تعزيز التبادل المعرفي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على التبرع بالكتب لحفظها من الضياع وتمكين الجميع من الاستفادة منها، إلى جانب تغيير الصورة النمطية المرتبطة بتبادل الإصدارات المستعملة.

ورفع مستوى الوعي بأهمية هذه المؤلفات، وقدرتها على تلبية احتياجات القراء المتنوعة، ما يسهم في رفع الوعي بأهمية استدامة الكتب. وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وجعل الثقافة في متناول الجميع، وبناء أجيال مثقفة قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وتسعى «دبي للثقافة» عبر الحملة إلى حث جميع فئات المجتمع على التبرع بكتبهم المستعملة، من خلال تسليمها لموظفي الاستقبال في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومكتبة الراشدية، ومكتبة المنخول، ومكتبة أم سقيم، ومكتبة الطوار، ومكتبة هور العنز، إلى جانب مكتبة حتا العامة.

وستتولى فرق عمل مكتبات دبي العامة جمع الكتب وفرزها وتصنيفها وتغليفها من جديد، تمهيداً لإتاحتها أمام القراء للاستفادة منها، ما يعزز مبدأ المشاركة الثقافية ويتيح الفرصة أمام الجميع للوصول إلى مصادر المعرفة.