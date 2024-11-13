«سوذبيز دبي» تطلق معرضاً فنياً جماعياً حتى 2026

أطلقت سوذبيز دبي المعرض الفني الجماعي، وهو شراكة فريدة من نوعها مع صالات العرض الفنية في الإمارات العربية المتحدة سوف تستمر من اليوم وحتى العام 2026. ويتألف المعرض الجماعي من سلسلة دورية من المعارض الفنية التي ستتواصل على مدى عامين وتستضيفها سوذبيز في مقرها الكائن في قلب مركز دبي المالي العالمي.

حيث تقوم كل صالة عرض شريكة بتنظيم معرض مخصص لها في مقر سوذبيز كل ستة إلى ثمانية أسابيع، على أن يقدم المعرض رؤيتها الخاصة من خلال الفنانين الذين تحتضن أعمالهم.

وسوف تضفي كل صالة عرض شريكة منظورها الجديد لبرنامج «المعرض الفني الجماعي»، وقد باتت لائحة الشركاء الأولية تضم الصالات التالية:

«طبري آرت سبيس» و«دار زيدون بوسويت» و«ليلى هيلر جاليري» و«غاليري إياد قنازع» و«غاليري عائشة العبار» و«غاليري الخط الثالث» و«معرض لاوري شبيبي الفني» و«معرض كربون 12» و«غاليري إيفي» و«غرين آرت غاليري».

الجدير بالذكر أن معرض سوذبيز دبي مفتوح للجمهور من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً. كما سترافق «المعرض الفني الجماعي» سلسلة من الحوارات المجانية للحضور.