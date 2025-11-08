لطيفة بنت محمد: «داون تاون ديزاين» يدعم الموهوبين ورواد الأعمال





زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد في التصاميم المعاصرة في الشرق الأوسط.

ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وجهة التصميم الرائدة في المنطقة، التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ونوّهت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي بقيمة المعرض وأثره في دعم أصحاب المواهب ورواد الأعمال في القطاع وتمكينهم وتشجيعهم على تقديم تجاربهم الفريدة، والتعبير عن رؤاهم وأفكارهم النوعية، وتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى مورد اقتصادي مستدام، كما يتيح لهم فرصاً استثمارية واعدة، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

والتقت سموها خلال الجولة مجموعة من أبرز المصممين والمشاركين في المعرض، وأشادت بما قدموه من تصاميم عصرية عالية الجودة في مجالات الأثاث والإضاءة والقطع الفنية العصرية والإكسسوارات.

كما اطّلعت على مجموعة متميزة من المشاريع والتصاميم التي تحمل بصمة نخبة من الأسماء العالمية والإقليمية البارزة، من بينها هدى لايتينغ وكارتيل وكوهلر، وبولترونا فراو وأوبيجي هوم وفينيني، إلى جانب روش بوبوا وستيلار ووركس، وكاليكو وولبيبر وبورادا وديسالتو.

كما تابعت سموها أعمال «فيناسي» المصممة في الإمارات، ومشروع «ستراتا» للثنائي الباكستاني، الأم والابن، يوسف شهباز، وسايرا أحسن.

كذلك زارت سموها معرض «صُمم في السعودية» الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، و«سبيس ديزاين – 1971» من الشارقة، الذي يقدّم ابتكارات في تصميم المواد من إبداع المصممتين لينا غالب، ونهير زين.

كما استمعت خلال الجولة إلى شرح حول برنامج «تنوين» السنوي للتصميم من «تشكيل»، إلى جانب زمالة «أثاث» من «مايك» في أبوظبي، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض هذا العام.

وتفقّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة، صالة سولير لاونج من تصميم فيف كليكوت بالتعاون مع استوديو مارسيل بولان، إلى جانب صالة حصرية من بوتشيلاتي صمّمها الثنائي ديفيد ونيكولاس، وتجسّد استكشافاً راقياً للحرفية والتصميم المعاصر، إضافة إلى تصميم هابيتات بالتعاون مع نورديك هومووركس، وتركيب ضيافة كوزنتينو من تصميم استوديو إيتيريو للتصميم.

وزارت سموها أيضاً معرض «مصممين من الإمارات» بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، وإشراف المصممة والقيّمة الفنية ندى دبس، التي حرصت على توجيه المصممين الشباب ومساعدتهم على ترجمة الهوية المحلية من خلال الحرف اليدوية، مع مراعاة متطلبات السوق وضمان استدامة أعمالهم، ما أتاح للمواهب الناشئة فرصة اكتساب خبرات عملية في مجالات التصميم والإنتاج وتطوير الأعمال.

ويجمع «داون تاون ديزاين» أبرز المصممين المحليين والدوليين، ويعرض أحدث الاتجاهات والحلول الإبداعية في مجالات الأثاث والإضاءة وتصميم المنتجات، ليصبح اليوم منصة إقليمية رئيسية للتصميم المعاصر تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المحترفين الروّاد والمواهب الناشئة في قطاع التصميم.

ويستضيف «ذا فوورم» في «داون تاون ديزاين» نخبة من رواد الفكر العالميين والإقليميين، ويقدم «إيديشنز للفنون والتصميم» أعمالاً فنية وتصميمية محدودة الإصدار من إبداعات مبدعين من مختلف الدول.