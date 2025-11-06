لطيفة بنت محمد : دبي مدينة المواهب وملتقى العقول ومهد الأفكار

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فعاليات الدورة الحادية عشرة لأسبوع دبي للتصميم، المنصة الرائدة في مجال التصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

سموها خلال الاستماع لشرح عن أحد المعروضات بحضور نورة الكعبي وهالة بدري

والمُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومشاركة ما يزيد على 1000 مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة، ما يرسّخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للإبداع والابتكار.

ويقدم أسبوع دبي للتصميم 2025 برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يتضمن أعمالاً تركيبية وتكليفات فنية جديدة ومعارض وندوات وفعاليات مباشرة، ويغطي مجالات مختلفة تشمل العمارة والتصميم الداخلي وتصميم الأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي والتجارب الإبداعية.

موفراً بذلك مساحة للحوار والتجريب والتطوير من خلال أكثر من 30 عملاً تركيبياً، و50 ورشة عمل ودوره تدريبية، وسوقاً يضم أكثر من 90 حرفياً ورائد أعمال، ما يوفر للمبدعين في مختلف المجالات منصة حيوية يعرضون من خلالها أعمالهم أمام الجمهور العالمي.

لطيفة بنت محمد مع عدد من المشاركين في أسبوع دبي للتصميم

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن أسبوع دبي للتصميم نجح في تعزيز مكانته منصة حيوية نابضة بالأفكار والرؤى الإبداعية الملهمة الداعمة لقطاع التصميم، لافتة إلى «أهمية الفنون والتصاميم كأدوات تسهم في تقديم الحلول المبتكرة.

وتقريب المسافات بين المجتمعات والثقافات، وتعيد تشكيل علاقتنا بالعالم من حولنا». وقالت سموها: «يترجم أسبوع دبي للتصميم في كل دوراته بصورة عملية إيماننا بأهمية دور التصميم في إحداث التغيير والتأثير الإيجابي.

ويبرز كيفية تحوّل الرؤى إلى تجارب واقعية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ويجسد روح دبي.. مدينة الإبداع.. حاضنة المواهب.. وملتقى الثقافات..

كذلك يعكس الحدث يقين دبي بأن التعاون بين العقول والثقافات هو الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً. ومن خلال هذه المبادرات، نؤكد التزامنا بتمكين مجتمعنا الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار».

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، عبر منصة «إكس»: «من دبي، حيث تتحوّل الأحلام إلى تصاميم مميزة، والأفكار إلى واقع ملهم، افتتحنا أسبوع دبي للتصميم بنسخته الحادية عشرة.

لطيفة بنت محمد خلال جولة في الحدث

لنحتفي بالإبداع كقوة قادرة على تغيير العالم للأفضل، بمشاركة أكثر من 1000 مصمم ومهندس ومبدع من أكثر من 50 دولة، اجتمعوا في دبي ليعبّروا عن المستقبل بطريقتهم، فالإبداع في دبي ليس فعلاً فردياً، بل رحلة جماعية ترسم ملامح الغد عبر الاستدامة والجمال والابتكار».

وأضافت سموها: «وهنا يصبح التصميم لغة حوار بين الثقافات المختلفة، ومنصة تعبّر عن روح دبي.. مدينة المواهب، وملتقى العقول، ومهد الأفكار التي تعبر الحدود وتصنع الفرق».

ورافق سموها خلال افتتاح أسبوع دبي للتصميم كل من: معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم- حي دبي للتصميم».

تجارب فريدة

وتتضمّن قائمة أسبوع دبي للتصميم، فعاليات وأنشطة منوعة تقدم تجارب فريدة من نوعها للزوّار حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وتسهم في إثراء معرفتهم وخبراتهم بدور التصميم في تشكيل المستقبل، أبرزها المعارض والتركيبات الفنية المبتكرة.

حيث يقدِّم معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الرئيس لأسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم المعاصر وعالي الجودة، أحدث المجموعات والمنتجات المبتكرة وحلول التصميم، إلى جانب برنامج متكامل من مفاهيم التصميم المعاصرة، والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء المنطقة، والنقاشات والجلسات الحوارية.

90 علامة تجارية

ويُعد سوق أسبوع دبي للتصميم منصة حيوية للشركات المحلية والمصممين المستقلين من دولة الإمارات والمنطقة لعرض منتجاتهم الفريدة المصنوعة يدوياً. ويضم السوق أكثر من 90 علامة تجارية، تتيح للزوار اكتشاف تشكيلة واسعة من المجوهرات والأزياء.

ومستلزمات الحياة المعاصرة المبتكرة والمستدامة. كما يقدم الحدث هذا العام تجربةً متكاملة تجمع بين التصميم وتجارب الطهي، وأنشطة الأطفال، والعروض الموسيقية الحية، ليصبح مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تحتفي بالإبداع والحرفية، وتفتح المجال للتواصل والتفاعل بين الجمهور.

سموها:

ملتزمون بتمكين مجتمعنا الإبداعي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والابتكار

أسبوع دبي للتصميم منصة حيوية نابضة بالأفكار والرؤى الإبداعية الملهمة

الحدث يعكس يقين دبي بأن التعاون بين العقول والثقافات هو الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً

1000

مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة في الحدث الأبرز في مجال التصميم