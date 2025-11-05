شاب مقيم بدبي يفوز بالمركز الأول في «جوائز حي التصميم»

أعلن حي دبي للتصميم، أمس، الفائز بالمركز الأول في النسخة الأولى من جوائزه الجديدة في «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، الذي انطلق بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج وبالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم لعام 2025.

وقد تم الإعلان عن فوز المصمم المعماري الشاب والناشئ المقيم في دبي، أويريمي وانزيكين، بالمركز الأول، بعد أن تلقت هذه الجوائز ما يزيد على 85 طلب ترشح من مواهب ناشئة في عالم التصميم من أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.

ويطرح التصميم الفائز من إعداد أويريمي وانزيكين بعنوان «أبورا – بيئة حضرية بعناصر طبيعية» تصوراً مبتكراً لمساحات مترابطة ضمن تشكيلات طبيعية توفر بيئة مثالية للعيش.

وكان أويريمي وانزيكين حاضراً لتسلم الجائزة التي قامت شركة «فهد آند أركيتكتس» القائمة في حي دبي للتصميم بتصميمها، والمستوحاة من العناصر الطبيعية التي تتغنى بها دولة الإمارات.

ويحصل أويريمي وانزيكين أيضاً على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم وفرصة الحصول على الإرشاد والتوجيه من أحد رواد القطاع واستعراض مشروعه على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

وأشادت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بالنجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى من جوائز حي دبي للتصميم، والتي استقطبت مجموعة متنوعة من المواهب الناشئة والواعدة، بما في ذلك الفائز بالمركز الأول في هذه الجوائز أويريمي وانزيكين، وقالت: «تجسد المشاريع المشاركة في الجوائز ما تزخر به منطقتنا من طاقات ومواهب معمارية متميزة».