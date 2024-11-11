عرض «أشجار الكرز» يحكي لزوار «الشارقة للكتاب» قصة الفصول الأربعة

في مشهد رسم الفرح والدهشة على وجوه الأطفال، ومختلف زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 43، تجولت مجموعة من «أشجار الكرز» العملاقة بين أروقة وردهات المعرض في عرض نفذته مجموعة متخصصة في مثل تلك العروض من فرنسا، لتعريف الصغار بـ«حراس» الفصول الأربعة من عائلة الأشجار الكرزية، الذين يحملون رسائل كل فصل، وكيف تبدو الطبيعة على مدار فصول السنة.



وتميزت الأشجار بتصاميمها الإبداعية الممزوجة بتفاصيل دقيقة تحاكي الطبيعة، حيث جسدت كل شجرة فصلاً معيناً من فصول السنة، وأكثر ما أدهش الأطفال أن هذه الأشجار كانت تصدر من داخلها إذا ما اقترب منها أحد موسيقى هادئة وجميلة، تعبر عن الفصل الذي تمثله.



وأضفت هذه الشخصيات الشجرية العملاقة، التي بلغ طولها 3 أمتار، أجواء من البهجة والمرح، حيث تجمهر الأطفال حولها، مستمتعين بمشاهدتها وسماع الألحان، التي تنبعث من داخلها، مما جعل هذه التجربة ممتعة وتفاعلية.



وتأتي هذه الفعالية كجزء من البرنامج الثقافي الترفيهي المخصص للأطفال بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، بهدف تعزيز حب الأطفال للطبيعة والفصول بأسلوب فني مبتكر، يجمع بين السرد البصري والموسيقي.