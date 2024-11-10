سلمى السويدي.. العدسة الإماراتية الفائزة بـ «صُنّاع المحتوى»

فازت المصورة الإماراتية سلمى علي السويدي بجائزة «صناع المحتوى الفوتوغرافي»، وهي ضمن فئات الجوائز الخاصة للدورة الثالثة عشرة للجائزة، وقيمتها 50 ألف دولار. تمنح جائزة هذه الفئة للمحررين والناشرين والمدونين والمروجين وأصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثرين، وصناع المحتوى الفوتوغرافي ذوي التأثير الإيجابي الواضح والملموس الذين أغنوا عالم الفوتوغرافيا وقدموا له قيمة معرفية ثمينة.

سلمى هي مؤلفة ومصورة الكتاب الموسوعي «الطيور الشائعة وأعشاشها في الإمارات العربية المتحدة»، وفي مقدمة هذا الكتاب، ذكرت الإشادة الغالية التي تلقتها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وصفها بأنها مصورة شغوفة، قادها شغفها إلى استكشاف الطبيعة وتوثيق حياة الطيور في الإمارات العربية المتحدة.

بدأت سلمى في العمل على هذا الكتاب في عام 2009، واكتمل في عام 2023، وهو يقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال فترة إعداد الكتاب التي استغرقت 14 عاماً، زارت سلمى أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، في خطة عمل طويلة وشاقة تتطلب التعامل مع بيئات صعبة لإتمام الكتاب. وكونها من ذوي الهمم، فقد كان هذا المجال تحدياً بالنسبة لها بسبب صعوبة تنقلها وصعوبة الحركة مع معدات التصوير الثقيلة.

سلمى مراقبة ومصورة طيور شغوفة ومن مستخدمي eBird وقد أضافت صوراً لأكثر من 300 نوع إلى قوائم التسجيلات الخاصة بها، وهي عضو في الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي (FIAP) واتحاد المصورين العرب (UAP)، حازت على الميدالية الذهبية في مسابقة FIAP لعام 2011، والعديد من الجوائز الأخرى.

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