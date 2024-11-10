لطيفة بنت محمد: «داون تاون ديزاين» يجسّد روح دبي الإبداعية

أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمعرض «داون تاون ديزاين»، ولفتت إلى زيارتها إلى النسخة الحادية عشرة منه، التي قامت بها، أول من أمس، مشيرة إلى أن المعرض يجسّد روح دبي الإبداعية وهويتها النابضة بالحياة، ويساهم في توسيع آفاق الابتكار في مجالات التصميم المتنوعة.



وقالت سموها في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال زيارتي للنسخة الحادية عشرة من معرض داون تاون ديزاين المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة في الشرق الأوسط، والذي يأتي استكمالاً لمنظومة تمكين المبدعين والمصممين وتحفيزهم على ريادة الأعمال.

يجسّد المعرض روح دبي الإبداعية وهويتها النابضة بالحياة، ويساهم في توسيع آفاق الابتكار في مجالات التصميم المتنوعة، ويتيح لرواد الأعمال والمواهب وأصحاب الطموح فرصاً استثمارية واعدة تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكنهم من النمو وتحقيق أحلامهم على المستويين المحلي والعالمي».