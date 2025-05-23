جناح وطني للمرة الأولى في «أسبوع موسكو للتصميم الداخلي»

تشارك دولة الإمارات، للمرة الأولى، بجناحها الوطني في النسخة السادسة من «أسبوع موسكو للتصميم الداخلي»، الذي يقام من 22 حتى 25 مايو في القاعة المركزية للمعارض «مانيج»، بمشاركة أكثر من 1100 شركة روسية ودولية متخصصة في تصميم وتصنيع الأثاث والديكور.

ويشهد الحدث مشاركة 45 شركة ومصمماً من 15 دولة، من بينها الصين والإمارات اللتان تحضران بجناحين وطنيين يبرزان منتجات داخلية مستوحاة من الطبيعة، وهو الموضوع الرئيس لهذه الدورة.

ويقدم الجناح الإماراتي معرضاً فريداً يجسد إعادة تفسير حديثة لتراث الحرف اليدوية في المنطقة، من خلال تصاميم معاصرة تشمل منتجات يدوية من تنفيذ حرفيات إماراتيات، إلى جانب مصابيح وأوانٍ من الطين والزجاج الموراني، وكراسٍ من الفولاذ المطلي، وسلال فواكه من الجلد النباتي المعالج، وغيرها من الابتكارات.

ويقام المعرض بدعم من «مجلس إرثي للحرف المعاصرة»، أحد أبرز المؤسسات الثقافية في الإمارات، وتترأسه ريم بن كرم، الخبيرة العالمية في ريادة الأعمال الثقافية وتمكين المرأة. وتشارك كمتحدثة رئيسة في جلسة بعنوان «الاستثمار في التراث من جديد».