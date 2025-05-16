«دبي للاستوديوهات».. وجهة داعمة لصناع المحتوى

أعلنت مدينة دبي للاستوديوهات، الوجهة الرائدة في المنطقة لصناعة المحتوى، والتي تعد من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، عن مواصلة التزامها بدعم وتمكين المواهب الإبداعية المحلية، حيث أسهمت خلال العامين الماضيين في توفير البيئة الملائمة لصناعة أكثر من 12.000 ساعة من المحتوى الأصلي، وقد جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي للاستوديوهات في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات».

وتؤكد مدينة دبي للاستوديوهات، التي تشكل إلى جانب مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج القطاع الإعلامي الخاص بمجموعة تيكوم، التزامها بالإسهام في إعداد جيل جديد من رواد صناعة المحتوى.

وتسهم البنية التحتية المتقدمة، التي توفرها مدينة دبي للاستوديوهات، بما في ذلك الاستوديوهات العازلة للصوت، التي تمتاز بمواصفات عالمية، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة، في مواصلة دعم وتمكين رواد صناعة المحتوى الرقمي وإنتاج المحتوى الافتراضي والألعاب والرياضات الإلكترونية، وتلبية الاحتياجات المتنامية ضمن قطاع الإعلام، وقد أسهمت الاستوديوهات العازلة للصوت في هذه الوجهة الرائدة، إلى جانب حاضنة الأعمال الناشئة in5 للإعلام، في تسهيل صناعة أكثر من 12.000 ساعة من المحتوى الأصلي في عامي 2023 و2024، أي ما يعادل إنتاج أكثر من 500 ساعة من الأفلام والمحتوى التلفزيوني والتسويقي شهرياً.

وفي هذه المناسبة أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5، أن مدينة دبي للاستوديوهات توفر منصة استراتيجية رائدة لدعم نمو شركات الإعلام وصناع المحتوى من كل أنحاء العالم، في ظل التغيرات المتسارعة، التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى عالمياً.

وقال: «نطمح من خلال تعزيز المواهب السردية التي تتغنى بها المنطقة إلى تمكين الجيل الجديد من صناع المحتوى، ومواصلة الإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع الإعلام، بما يعزز دور مدينة دبي للاستوديوهات البارز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

توفر مدينة دبي للاستوديوهات مجموعة واسعة من استوديوهات التصوير والإنتاج، فضلاً عن مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى، واستوديوهات متخصصة لدعم شركات الإنتاج القائمة وصناع المحتوى الناشئين.