«دبي للاستوديوهات».. وجهة داعمة لصناع المحتوى

وتؤكد مدينة دبي للاستوديوهات، التي تشكل إلى جانب مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج القطاع الإعلامي الخاص بمجموعة تيكوم، التزامها بالإسهام في إعداد جيل جديد من رواد صناعة المحتوى.
وتسهم البنية التحتية المتقدمة، التي توفرها مدينة دبي للاستوديوهات، بما في ذلك الاستوديوهات العازلة للصوت، التي تمتاز بمواصفات عالمية، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة، في مواصلة دعم وتمكين رواد صناعة المحتوى الرقمي وإنتاج المحتوى الافتراضي والألعاب والرياضات الإلكترونية، وتلبية الاحتياجات المتنامية ضمن قطاع الإعلام، وقد أسهمت الاستوديوهات العازلة للصوت في هذه الوجهة الرائدة، إلى جانب حاضنة الأعمال الناشئة in5 للإعلام، في تسهيل صناعة أكثر من 12.000 ساعة من المحتوى الأصلي في عامي 2023 و2024، أي ما يعادل إنتاج أكثر من 500 ساعة من الأفلام والمحتوى التلفزيوني والتسويقي شهرياً.
وقال: «نطمح من خلال تعزيز المواهب السردية التي تتغنى بها المنطقة إلى تمكين الجيل الجديد من صناع المحتوى، ومواصلة الإسهام في رسم معالم مستقبل قطاع الإعلام، بما يعزز دور مدينة دبي للاستوديوهات البارز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».