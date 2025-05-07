«مصمّمون من الإمارات» يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع

أعلن أسبوع دبي للتصميم، الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم وبدعمٍ من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن فوز معرض «مصمّمون من الإمارات»، الذي يقام سنوياً على هامش فعاليات معرض «داون تاون ديزاين»، بجائزة «أفضل حاضنة أعمال» ضمن جوائز «مونوكل» للتصميم 2025، التي تنظمها العلامة العالمية المرموقة «مونوكل»، احتفاءً بالتصاميم الأكثر إبداعاً وإلهاماً وتعود بأثرٍ ملحوظٍ على عالمنا، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للإبداع والابتكار ودعم المواهب الناشئة.

وقد استعرضت النسخة الخامسة من معرض «مصمّمون من الإمارات»، التي أقيمت بإشراف المصمّم الإماراتي الموهوب عمر القرق، مجموعة غنية ومتنوّعة من الأثاث والمنتجات المبتكرة التي تحمل بصمات أكثر من 30 مصمّماً إماراتياً ومقيماً على أرض الدولة.

ويواصل هذا المعرض، الذي يجري تنظيمه على هامش معرض «داون تاون ديزاين»، الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في المنطقة للتصاميم المعاصرة ورفيعة المستوى، توفير منصّة مبتكرة لدعم أصحاب المواهب المحلية وتسليط الضوء على أعمالهم وتعزيز سُبُل تواصلهم مع أبرز جهات القطاع ومساهماتهم بشكل فاعل في الحوار الإبداعي العالمي.

وأكّدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ حي دبي للتصميم يفخر بالمكانة الرائدة التي يحظى بها ضمن اقتصاد دبي الإبداعي المزدهر، حيث يوفّر البيئة المثالية لنمو المواهب الناشئة وتعزيز علاقاتها مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن قطاع التصميم حول العالم.

وقالت: «يُعدّ معرض «مصمّمون من الإمارات» خير دليل على أهمية شراكاتنا الاستراتيجية في تمكين الجيل الجديد من المصمّمين المحليين، وتعزيز قدرتهم على ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى تصاميم مبتكرة ومؤثّرة. وتعكس هذه الجائزة البارزة، التي تمنحها العلامة العالمية المرموقة «مونوكل»، ثقافة الابتكار التي تدفع بالقطاعات الإبداعية في دبي قُدُماً نحو العالمية».

وفي هذا الصدد، أشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أن دبي تحولت بفضل تفرد رؤيتها المستقبلية إلى حاضنة للمبادرات المبتكرة، وملتقى للكفاءات المميزة في مجال التصميم.

وقالت: «يُمثل معرض «مصممون من الإمارات» منصة مبتكرة تبرز أهمية ودور التصميم في تحسين جودة الحياة وتوسيع الآفاق أمام المبدعين وتحفيزهم على الابتكار، كما تسلط الضوء على ما يقدمونه من أعمال تجسد رؤاهم نحو مستقبل التصميم، وتعكس ريادة دبي ومكانتها كأول مدينة مبدعة في التصميم بالشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة».

ولفتت إلى أن فوز معرض «مصممون من الإمارات» بجائزة مجلة مونوكل يمثل تكريماً لجهود الهيئة في دعم المصممين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكينهم، ما يسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

تجدر الإشارة إلى أنّ معرض «مصمّمون من الإمارات» ينظم بدعمٍ من «دبي للثقافة» وإدارة مجموعة «آرت دبي»، ويشكل جزءاً من البرنامج السنوي لأسبوع دبي للتصميم الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم. ولا تُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها أحد برامج أسبوع دبي للتصميم على التقدير من جوائز «مونوكل» للتصميم، إذ إنها الجائزة الثانية للعام الثاني على التوالي.

فقد حصل «أوف بالم»، وهو جناح قام المهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا بتصميمه في إطار برنامج فعاليات معرض «أبواب» للمشاريع الخاصّة تحت مظلة أسبوع دبي للتصميم، على جائزة «مونوكل» للتصميم في عام 2023 بفضل تصميمه المستدام والمستوحى من المواد وفنّ العمارة الإماراتية التقليدية.