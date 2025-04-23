«شهر الصُنَّاع» في القوز.. عوالم ومسارات تثري استراتيجية الاقتصاد الإبداعي

جلسات نقاشية ومحادثات وجولات ميدانية وورش عمل غنية بالمعرفة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي للمشاركين في «شهر الصُنَّاع» الذي تنظمه على مدار يومي 26 و27 أبريل الجاري في «ايرث روستري» بمنطقة القوز، بهدف توفير مظلة تجمع كافة الصُنَّاع، والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

وفي هذا السياق، أشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» إلى أهمية «شهر الصُنَّاع» ودوره في دعم الصُنَّاع وتحفيز التعاون فيما بينهم وتمكينهم من ترويج أعمالهم بأساليب مبتكرة، وقالت: تحرص الهيئة عبر مشاريعها وشراكاتها الاستراتيجية على دعم منظومة التصنيع المحلية، وتهيئة بيئة ملائمة قادرة على استقطاب الصُنَّاع وفتح الآفاق أمامهم وتشجيعهم على استكشاف منطقة القوز الإبداعية.

وخلال «شهر الصُنَّاع» سيكون المشاركون على موعد مع سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع «ميك ووركس – الإمارات» ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين سيقدمون رؤى قيّمة حول الاستدامة والحِرَف اليدوية وفنون الإنتاج، وسيتضمن برنامج الحدث عقد مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية، ومن بينها جلسة «تصميم وتطوير المنتجات في عصر الذكاء الاصطناعي» التي سيقدمها تريستان بيروز من جويس شركة «جويس آند غرلز»، بينما ستركز لميس الهاشمي، الشريك المؤسس لشركة بالميد لأدوات المائدة القابلة للتحليل الحيوي، في جلسة «فن الحرفة والاستدامة» على دور الصناع المحليين في تعزيز اقتصاد دبي الإبداعي، كما يستعرض باوان وآشيش إيشوار في جلسة «صناعة النجاح: فن وتجارة الخياطة المخصصة» رحلتهما في تأسيس شركة «نايتس آند لوردز».

وتستضيف جلسة «المصممون كرواد أعمال: ابتكار حلول مستدامة ومستحبة للمستقبل» ألهان أحمد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة أرض، في حين تستعرض لينا غالب في جلسة رسم مستقبل المنتجات اليومية مع «بلاي بالم» تجربتها في تأسيس شركة «بلاي بالم» التي تقدم بديلاً مستداماً لرقائق الخشب.

وستشارك خلود خوري، وميسون الشامسي، مؤسسة شركة «كريمز بوتانيكس» والفائزة بمسابقة القوز لريادة الأعمال الإبداعية 2024، في جلسة «منطقة القوز الإبداعية» و«منتدى القوز للريادة الإبداعية»، في حين تستضيف جلسة «فن وأعمال الخزف: الحرفة والنمو والمجتمع» كلاً من نسمة جهوري، خبيرة الخزف في «لوتوم سيراميك»، ود. نينا هايديمان، مديرة مركز مرايا للفنون، وزاده إسماعيل، مؤسس «سلو سيراميكس».

وسيشمل البرنامج أيضاً تنظيم ورشة «صناعة الورق» التي تقدمها «تشكيل» بهدف التعريف بفن صناعة الورق اليدوي التقليدي، فيما سيقدم مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشتي «فن البناء اليدوي من الصلصال» و«صناعة الخزف»، وستتضمن أجندة «شهر الصُنَّاع» تنظيم فعالية «تبادل الصناعات» التي يقدمها مانسي بافيشي، منسق برنامج «ميك وركس - الإمارات» بالتعاون مع مجموعة من المصنعين.

من جهة أخرى، سيتمكن المشاركون في «شهر الصُنَّاع» من استكشاف ابتكارات المواد الطبيعية والمستدامة والمعاد تدويرها، والتي سيتم عرضها ضمن معرض خاص من تنظيم «ميك ووركس - الإمارات»، كما سيشهد الحدث تنظيم «جولة بالحافلة» تشمل زيارات ميدانية إلى «مصنع الأثاث»، و«مصنع متعدد الإنتاج»، و«دار الطباعة واستوديو التصميم» في منطقة القوز الإبداعية.