«دبي للتصميم» يبرم شراكة مع جهة إيطالية مرموقة في المجال

وقّع حي دبي للتصميم؛ وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، شراكة استراتيجية بارزة مع كلّ من: «فوري سالوني» وحي بريرا للتصميم المرتبط بها، وهما من الجهات الإيطالية المرموقة ضمن قطاع التصميم العالمي والتابعة لشركة «استوديو لابو».

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمّ التوقيع عليها بشكل رسمي على هامش فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم، إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والتواصل بين روّاد القطاع وإطلاق المبادرات المشتركة، فضلاً عن الإسهام في دفع عجلة اقتصاد دبي الإبداعي وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجالات التصميم والإبداع.

وأشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إلى أنّ المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها إيطاليا في قطاع التصميم تعود إلى إرثها الغني بالإبداعات، وبالتحديد تلك التي انطلقت من قلب مدينة ميلان.