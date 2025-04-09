«آرت دبي» ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 500 فنان

تنطلق فعاليات «آرت دبي»؛ المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط، 18 أبريل الجاري، في مدينة جميرا. ويقدّم المعرض أكثر من 500 فنان من أبرز الأسماء الإقليمية والعالمية، عبر 120 معرضاً فنياً معاصراً وحديثاً ورقمياً.

ويجمع الحدث فنانين من أكثر من 65 مدينة و40 دولة، ما يجعله أكبر وأهم فعالية فنية سنوية في المنطقة.

وتنطلق المعاينة الأولية لكبار الشخصيات والإعلاميين يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل، فيما تنطلق جولات كبار الشخصيات يوم الخميس الموافق 17 أبريل، أما مواعيد زيارة الجمهور فتبدأ من الجمعة 18 أبريل حتى الأحد 20 أبريل.

ويضم «آرت دبي» برنامج معرض عالمي يتضمن 120 معرضاً رائداً من دبي، والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية وغرب وجنوب آسيا.

كما يضم أربعة أقسام مختارة، تشمل «آرت دبي المعاصر» و«آرت دبي مودرن» و«آرت دبي ديجيتال»، إضافة إلى قسم «بوابة»، الذي يتميز باختيار دقيق لأعمال فنية تم إنجازها في العام الذي سبق المعرض. في حين يشارك أكثر من 30 عارضاً للمرة الأولى، من بينهم كريستينا غيرا، وبورتولامي، وريتشارد سالتون، وRGR.

ويتضمن «آرت دبي» أعمالاً تركيبية رقمية تجريبية وغامرة لفنانين عالميين بارزين، من بينها عمل ضخم مدعوم بالذكاء الاصطناعي من تصميم «أوتش ستوديو»، وتركيب حركي تفاعلي من إبداع «بريكفاست»، إلى جانب «منظار الأحلام» بتقنية الذكاء من تصميم «هايبرد إكسبيرينس».

وتحضر في «آرت دبي» تكليفات وتعاونات فنية بارزة، تشمل أعمالاً من تصميم اليمامة راشد، ومحمد كاظم، وجاكوب دالغرين، إضافة إلى الظهور الإقليمي الأول لسيارة بي إم دبليو الفنية من تصميم آندي وارهول.

هذا إلى جانب برنامج حي وحيوي يتضمن عروضاً وحوارات يومية مع فنانين، وجامعيين، وباحثين، ومفكرين يُسهمون في تشكيل المستقبل، ومعرضاً جديداً لمقتنيات دبي بعنوان «أرضية مشتركة»، وأمسية احتفالية بعد المعرض.

برنامج المعارض

يقدم «آرت دبي» أربعة أقسام للمعارض، تحت إشراف المدير الفني لآرت دبي، بابلو ديل فال، وبالتعاون مع أمناء فنيين ضيوف مدعوين مرموقين.

يُعد «آرت دبي المعاصر» أكبر أقسام آرت دبي، حيث يضم 72 معرضاً فنياً عالمياً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. يرحب القسم بـ16 عارضاً يشاركون لأول مرة، إضافة إلى معارض عائدة وأسماء جديدة.

سيقدم معرض «آرت دبي ديجيتال»، بإشراف غونزالو هيريرو ديليكادو، عروضاً من 22 منصة رقمية دولية ومحلية، يستعرض من خلالها الفنانون أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي. ويُعدّ هذا القسم الوحيد من نوعه في أي معرض فني دولي كبير.

الأعمال التركيبية الرقمية

ويُعرض للمرة الأولى سلسلة من الأعمال التركيبية الرقمية التي تستكشف تحوّلات الطبيعة من خلال التكنولوجيا.

من بين هذه الأعمال: العمل التركيبي التفاعلي المُتحكم به رقمياً من تصميم «بريكفاست»، ومنحوتة المناخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «أوتش ستوديو»، والعمل المستوحى من الأنهار الجليدية للفنان جاكوبو دي سيرا، إضافة إلى «منظار الأحلام» بتقنية الذكاء الاصطناعي من «هايبرد إكسبيرينس» القادمة من دبي.

شراكة جديدة

يُقام عرض حيّ لعمل الفنان هيكتور زامورا، يوم الأحد 20 أبريل، يستكشف فيه موضوعات التجديد والتحول باستخدام الطين كوسيط رئيسي. كما يُقدّم السركال أفينيو عرضاً خاصاً بالموقع للفنان، إيذاناً بانطلاق شراكة جديدة متعددة السنوات بين آرت دبي والسركال أفينيو لدعم الفنانين ذوي الممارسات الفنية القائمة على الأداء.

حوارات يومية

يتضمن البرنامج اليومي سلسلة من الحوارات التي يقدمها خبراء دوليون بارزون يُسهمون في تشكيل عالم الإبداع، بما في ذلك منتدى الفن العالمي الشهير «ذا نيو نيو نورمال»، الذي يستمر ليومين، والقمة الرقمية الثانية التي تجمع ألمع العقول في مجال الفن والتكنولوجيا، إضافة إلى سلسلة من الحوارات مع الفنانين.

من أبرز المبدعين العالميين المتحدثين: هانز أولريش أوبريست، وريم كولهاس، ولورانس أبو حمدان، وبريمافيرا دي فيليبي، وكريستا كيم.

البرنامج المسائي

يجمع البرنامج المسائي للمعرض في كل ليلة بين مواهب محلية ودولية في تجربة احتفالية فريدة. ويرحب برنامج هذا العام من المعرض بفرقتي «حبيبي فانك» و«ميليكا»، لتقديم مزيج متنوع من موسيقى الديسكو، والفانك، وموسيقى الرقص العالمية.

ويحتفل جوليوس باير و«آرت دبي» بمرور عشر سنوات على شراكتهما.

وقد أسهم جوليوس باير و«آرت دبي» في تشكيل ملامح المشهد الثقافي في الإمارات من خلال مشاريع تكليف رئيسية تركّز على التفاعل مع الجمهور.

ويقدّم جوليوس باير هذا العام عمل «اتجاهات (تمازج)» للفنان الإماراتي محمد كاظم، والذي يُجسّد دور دبي كملتقى عالمي للثقافة والتبادل الثقافي.