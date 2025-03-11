بدور القاسمي تفتتح معرض «الفن الإسلامي»

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، النسخة الثانية من معرض «فصول من الفن الإسلامي» تحت عنوان «أدب الرحلات»، والذي يقام على مدار 4 أشهر في بيت الحكمة بإمارة الشارقة، بهدف تسليط الضوء على أهم الرحالة والجغرافيين ورسامي الخرائط من العصر الذهبي للعلوم في الحضارة الإسلامية وغيره من العصور، وإبراز أعمالهم التي أرست أسس المعرفة الجغرافية وأسهمت في إثراء الثقافات المختلفة.

ويتيح المعرض، الذي تستضيفه «قاعة الخوارزمي» في بيت الحكمة حتى 5 يوليو المقبل، فرصة فريدة لاستكشاف باقة متنوعة من المخطوطات والكتب والخرائط النادرة التي وثّق بها الرحالة المسلمون مشاهداتهم المختلفة في رحلاتهم في أنحاء العالم، وذلك في ضوء عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن، ومقتنيات قيمّة أخرى من دارة الدكتور سلطان القاسمي؛ وهيئة الشارقة للمتاحف؛ ودار المخطوطات في إمارة الشارقة؛ ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أهمية أدب الرحلات كونه أحد الكنوز التاريخية التي برع فيها الرحالة المسلمون والعرب، فأسهموا في بناء أرشيف غني وثّق ثقافات الشعوب وطبائع البلدان، ليكون مرجعاً قيّماً أضاء دروب العالم وفتح آفاقاً جديدة لفهمه واستكشافه.

وقالت: «في هذا المعرض، نحتفي بكوكبة من أشهر الرحالة في التاريخ العربي والإسلامي، مقدمين للزوار إرثاً معرفياً يخلّد إسهامات شخصيات وثّقت الجغرافيا البشرية وأسهمت في توسيع إدراكنا للعالم.

وهذه المخطوطات والخرائط والأدوات التي نعرضها لم تكن أدوات لقياس المسافات فحسب، وإنما ايضاً جسوراً لنقل الأفكار والتقاليد والحقائق الثقافية، ولا تزال تلهم الباحثين والمستكشفين وصناع القصص البصرية حتى يومنا هذا. وما نقدمه في بيت الحكمة فرصة لإعادة إحياء هذا الإرث».

ويضم المعرض 4 أقسام رئيسية تسلط الضوء على أدب الرحلات والجغرافيا ورسم الخرائط، أولها قسم بعنوان «أسفار موثقة بالمِداد»، يسلط الضوء على علم «المسالك والممالك»، أحد فروع الجغرافيا الإسلامية التي ازدهرت في العصر العباسي.

ويحمل القسم الثاني من المعرض عنوان «الإدريسي: خريطة رسمت ملامح العالم». ويعرض القسم الثالث من المعرض مجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في الملاحة مثل الأسطرلاب والسدس والمثمن والمنظار الأحادي، أما القسم الرابع فيستعرض دور أدب الرحلات والخرائط في الربط بين الماضي والحاضر في ظل الوسائل التقنية الحديثة.