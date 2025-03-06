«آرت دبي» 2025.. شراكات استراتيجية وأعمال فنية متفردة

أعلن معرض آرت دبي، أمس، التفاصيل الأولى لبرامجه وشراكاته لدورة 2025، مؤكداً التزامه دعم وتطوير المنظومة الثقافية في دبي. ويقام المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مدينة جميرا بدبي من 18 إلى 20 أبريل المقبل، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.

وأدى «آرت دبي» منذ انطلاقه عام 2007، دوراً مؤسسياً بارزاً في تطوير المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، من خلال تطوير وتنفيذ برامج ثقافية عالية التأثير عبر شراكات طويلة الأمد على مدار السنة مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية.

ويؤكد برنامج «آرت دبي» 2025 التزام المعرض تمكين الفنانين المحليين والدوليين من تنفيذ مشاريع فنية جديدة، واستقطاب أبرز العقول الإبداعية عالمياً من خلال جلسات حوارية ومؤتمرات مبتكرة، إضافة إلى دعم البحث الأكاديمي وبرامج التطوير المهني لإعداد الجيل القادم من القادة الثقافيين في المنطقة.

وتتضمن أبرز فعاليات برنامج «آرت دبي» 2025 سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، والتي تمثل إطلاق شراكة تكليف مشتركة جديدة متعددة السنوات بين «آرت دبي» و«السركال أفينيو».

وتكليف رقمي جديد للفنان الإماراتي محمد كاظم، تقدمه مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وسلسلة من الأعمال التجريبية والتركيبات التفاعلية التي تدرس تحول الطبيعة من خلال التكنولوجيا والتجربة البشرية، بما في ذلك الأعمال الخاصة بالموقع من قبل أنيا سليمان وتوتال أرتس في «ذا كورت يارد».

ويتضمن البرنامج كذلك، سلسلة من التركيبات الرقمية التفاعلية والتي تظهر لأول مرة في «آرت دبي ديجيتال»، يقدمها أوتش استديو وبريكفست وجاكوبو دي سيرا وهايبرد إكسبرينس. كما سيكشف عن التفاصيل الأولى للنسخة القادمة من القمة الفكرية متعددة التخصصات لـ«آرت دبي»، تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال». ويتضمن المعرض أيضاً النسخة الثانية من قمة «آرت دبي ديجيتال» تحت عنوان «ما بعد السمو التكنولوجي».

وتشكل هذه المبادرات إضافة مهمة لبرنامج المعارض المتنوع في «آرت دبي»، والذي يضم هذا العام أكثر من 120 عارضاً، بما في ذلك أقسام مخصصة بإشراف ماجالي أريولا وندى شبوط (آرت دبي الحديث)، وغونزالو هيريرو ديليكادو (آرت دبي ديجيتال)، وميرجام فارادينيس (بوابة).

منصة رائدة للفنون

وقال بابلو ديل فال، المدير الفني لـ«آرت دبي»: «على مدار ما يقرب من عقدين، رسّخ آرت دبي مكانته منصة تجارية رائدة للفنون في المنطقة، ومؤسسة ثقافية فاعلة تسهم في تطوير المشهد الفني المحلي.

يواصل البرنامج هذا العام التزامه هذا النهج عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والقطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص جديدة للفنانين وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والريادة الفكرية. نفخر بدورنا كمنصة تجمع أبرز العقول الإبداعية، ونقطة التقاء للمجتمعات الفنية العالمية، بأولئك الذين يسهمون في بناء البنية التحتية الثقافية في المنطقة، إضافة إلى العدد المتزايد من الأفراد الذين يعدون دبي موطنهم».

ويُعقد معرض آرت دبي بالشراكة مع مجموعة «أي.أر.أم القابضة»، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية «جوليوس باير». و«بياجيه» الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في معرض آرت دبي. ومن الشركاء الآخرين شركة «هُنا» للتطوير الثقافي لأسلوب الحياة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باعتبارها الشريك الاستراتيجي للمعرض إضافة إلى الحاضنة الأساسية لفعالياته، مدينة جميرا.

كما أعلن المعرض أسماء الفنانين المشاركين في برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة 2025، ويعد هذا البرنامج أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استفاد منه أكثر من 30 ألف طفل منذ إطلاقه في سنة 2021.

وسيشهد البرنامج في نسخته الخامسة، وأول مرة تعاوناً فنياً بين بيجو ألتيسي، الفنانة الإفريقية المعاصرة التي مثلت نيجيريا في بينالي البندقية 2017، وعلياء حسين لوتاه، الفنانة الإماراتية والمعلمة والشريكة المؤسسة لاستوديو «مداف» في دبي.

ينطلق البرنامج خلال فعاليات آرت دبي قبل أن يتوسع إلى المدارس في جميع إمارات الدولة، حيث سيحتفي بالنظم البيئية المحلية، ويستكشف العلاقات البيئية، ويدعو الأطفال إلى التفكير في تفاعلهم مع محيطهم من خلال عدسات فنية مختلفة.

وسيستكشف برنامج آرت دبي للتكليفات الفنية هذا العام مفاهيم التحول والتحرر والعلاقة المتبادلة بين الإنسان والمواد. ويشارك في المعرض الفنان المكسيكي هكتور زامورا، المعروف بأعماله التدخلية التي تتفاعل مع الفضاءات التي تُعرض فيها، وسيقدم سلسلة جديدة من العروض والتدخلات المكانية. وسيشهد المعرض إطلاق سلسلة من الأعمال الرقمية.