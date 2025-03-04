18 جلسة وورشة عمل لـ «مدارس الحياة» في رمضان

بيئة تثقيفية وترفيهية توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لجميع أفراد المجتمع، من خلال «مدارس الحياة» التي ترفع خلال مارس الجاري شعار «رمضان شهر العطاء»، وتشهد عبر مساراتها الإبداعية وأنديتها المبتكرة تنظيم 18 جلسة وورشة عمل تفاعلية، تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بأساليب البحث العلمي وطرق تطوير المهارات المهنية والتفكير النقدي والإبداعي وتستعرض روائع الخط القديم، فيما تحتفي مكتبات دبي العامة برمضان عبر سلسلة من العروض الفنية والترفيهية التي ستتيح لروادها فرصة الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

وسيحظى رواد مكتبة الطوار العامة خلال مارس الجاري بفرصة التعرف على أبرز الكلمات والمفردات الإماراتية المستخدمة في رمضان واستكشاف تقاليد المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل، عبر مشاركتهم في ورشتي «رمسة رمضان الإماراتية» و«رمضان الإمارات: عادات وتقاليد» ويقدمها خبراء «معهد اللهجة» في إطار أنشطة نادي «اللغات».

وضمن المسار الإبداعي، سيشرف خبراء «مختبر المهن» على ورشة «تطوير المهارات المهنية» التي تندرج تحت مظلة «نادي المهن»، وخلالها سيمنحون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم فرصاً متنوعة لتطوير مهاراتهم المهنية وعرض مشاريعهم الإبداعية بأسلوب تفاعلي، فيما يشهد نادي ذخر تنظيم ورشة «مفاتيح الحياة: رحلة السعادة» التي تقدمها جيهان صفر ضمن أنشطة «نادي التنمية الأسرية».

من جهة أخرى، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن مهرجان «ليالي رمضان» الذي تنظمه الهيئة في عدد من مرافقها وأصولها التراثية والثقافية، مجموعة من العروض الفنية التي تشمل العزف على العود ومسرح الدمى والظل، إضافة إلى ورش العمل الإبداعية والتفاعلية.