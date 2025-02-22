«مرسى بوليفارد».. مزيج فريد من التجارب

أعلنت «مرسى بوليفارد»؛ الوجهة الموسمية الجديدة المطلة على الواجهة البحرية، عن بدء استقبال الزوار، لتقدم تجربة متجددة تتناغم مع تغير المواسم وسط منطقة خور دبي.

وتضم الوجهة مجموعة متميزة من العلامات التجارية المحلية والمفاهيم المبتكرة في عالم الطعام، إضافة إلى منصة داعمة للمواهب الإبداعية والأعمال المحلية، ما يجعلها وجهة متكاملة تعكس روح الابتكار والتجديد.

وتوفر «مرسى بوليفارد» تجربة مصممة خصيصاً لعشّاق التفاصيل الراقية في الحياة، حيث تفتح أبوابها حتى منتصف مايو. وتستأنف الوجهة نشاطها مجدداً في أكتوبر لتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء المعتدلة مع إطلالات بانورامية على خور دبي ومشهد الغروب الساحر على الواجهة البحرية.