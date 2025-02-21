«تخيل».. منحوتة تجمع بين الحروف العربية وجماليات الفن المعاصر

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع «تشكيل» عن إطلاق العمل التركيبي الفني «تخيّل» من إبداع الفنان الفرنسي من أصول تونسية إل سيد، وتشكل المنحوتة الجديدة جزءاً من استراتيجية الفن في الأماكن العامة التي تتولى «دبي للثقافة» مهمة تفعليها وإدارتها بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع.

وتجسد منحوتة «تخيّل» التي استلهمها الفنان إل سيد من عبارة «تخيل شيئاً لم تفعله من قبل»، قدرة الفن على خلق التواصل بين الناس وتحفيزهم على اكتشاف المعاني الكامنة وراء كل تحفة فنية، حيث تجمع في تفاصيلها بين حروف اللغة العربية وجماليات الفن المعاصر، لتبدو بمثابة جسر يربط بين التراث والإبداع والمجتمع.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن أعمال الفن في الأماكن العامة تعكس جاذبية دبي وثراء منظومتها الثقافية والفنية، وقال: «تكمن أهمية استراتيجية الفن في الأماكن العامة في قدرتها على تهيئة بيئة ثقافية وفنية متفردة في دبي تعكس ملامح هويتها البصرية، وتبرز ما تشهده من تجارب فنية مبتكرة قادرة على دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية»، لافتاً إلى أن العمل الفني «تخيل» يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الفني في دبي، مؤكداً أنه يأتي في سياق التزام «دبي للثقافة» بمسؤولياتها الهادفة إلى تمكين الفنانين وأصحاب المواهب، وتحفيزهم على التعبير عن وجهات نظرهم الفنية ومواصلة مسيرتهم الإبداعية، وتشجيعهم على عرض أعمالهم أمام شرائح المجتمع كافة.

من جانبها، قالت الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«تشكيل»: «تحمل كلمة «تخيَّل» معنى أعمق من مجرد كونها كلمة، فهي تجسد نقطة انطلاق الفنان، فالخيال واسع المدى ولا حدود له، وهو ما يجسد مهمة «تشكيل» في تخيل إمكانات جديدة دائماً ودعم الفنانين لتحقيق أهدافهم.

بدأت رحلة الفنان إل سيد في مجال النحت هنا أثناء إقامته الفنية مع تشكيل في 2013، حيث قام لأول مرة بخلط لونه الوردي المميز في الموقع، ما جعله هويته وطابعه الذي لا ينفصل عن تطور ممارسته.

ومن خلال إقامة «تخيل» في ند الشبا، نحتفي بكيفية كون الخيال نقطة البداية والنهاية لرحلة كل فنان.

ويقف هذا العمل التركيبي كتعبير عن خيال الفنان إل سيد والعديد من المبدعين والحالمين والفنانين داخل استوديوهاتنا وخارجها، ويرمز إلى أننا محدودون فقط بخيالنا لما يمكن إبداعه».

من طرفه، أعرب الفنان إل سيد عن سعادته بهذه المنحوتة. وقال: «يجسد عمل «تخيّل» روح تشكيل: دعوة للحلم، وتجاوز الحدود، والإبداع خارج المألوف.

عندما دعتني الشيخة لطيفة للإقامة الفنية في 2013، تحدتني قائلة: «تخيل شيئاً لم تفعله من قبل»، حيث قادتني هذه العبارة إلى صنع أول منحوتة لي، والتي بلغت ذروتها في معرضي الفردي الأول «إشهار»، وكانت مطلية بنفس طبقة اللون الوردي 219C.

واليوم، أي بعد 12 عاماً، أعود لصنع عملي التركيبي «تخيّل»، واستكمال هذه الرحلة، وأعتبر أن هذه القطعة بمثابة تحية تقدير لـ«تشكيل»، ورؤية الشيخة لطيفة بنت مكتوم، والقوة اللامحدودة للخيال».

فنان مقيم

يذكر أن الفنان إل سيد قد عمل مع تشكيل لعدة أعوام، وأصبح فناناً مقيماً في نوفمبر 2013، كما عمل مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، ونظّم أول معرض فردي له في مركز «تشكيل» تحت عنوان «إشهار». وتمتد خبرة وممارسة إل سيد لتتجاوز مجالات الرسم والنحت، حيث يعتمد على حكمة الكتّاب والشعراء والفلاسفة من جميع أنحاء العالم، من أجل نقل رسائل السلام، والتأكيد على القواسم المشتركة للوجود الإنساني.

وعرضت أعمال إل سيد الفنية في عدد من المعارض حول العالم، وفي مقدمتها واجهة معهد العالم العربي في باريس، والأحياء الشعبية في ريو دي جانيرو، والمنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية، إلى جانب الأحياء الشعبية في كيب تاون، وفي قلب حي الزبالين في القاهرة.