«سيمفونية بالألوان» عزف على وتر التناغم والاستدامة

يفتتح اليوم الأحد بجاليري أوديسي بالزمالك معرض الفنانة التشكيلية رندة فؤاد، ويأتي تحت عنوان «سيمفونية بالألوان».

والمعرض هو «الفردي» العاشر لفنانة الفن المستدام في مصر، حيث تؤمن أن الفن محور من محاور القوي الناعمة وشريك في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر الفنانة رندة فؤاد إحدى الفنانات التشكيليات المصريات المعاصرات من جيل الوسط، وهي فنانة ذات خلفية تنموية، فقد أسست ورأست مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ونظمت أكثر من عشرة معارض فردية، وأصبحت لوحاتها مقتناة بدول مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية.

وتتميز لوحات «تشكيلية» الفن المستدام بتكنيك يستخدم مواد طبيعية مختلفة مع ألوانها القوية المبهجة، التي تعبر بها الفنانة عما يجول بداخلها لتقدم تكوينات عصريه تربط الحضارة بالحداثة.

وعن اختيار اسم المعرض «سيمفونية بالألوان»، أشارت الفنانة إلى أن الألوان بالنسبة لها هي مصدر طاقتها الإيجابية، التي تحقق التوازن النفسي والوجداني الذي تستمده من مشاهداتها لتناغم الكون، وما يتركه بداخلها من انطباعات.