«الشارقة للتصميم».. وجهة رائدة تلهم المبدعين

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، مديرة «مركز الشارقة للتصميم»، أن المركز يشكل فرصة استثنائية للجمع بين المواهب الإبداعية والقدرات الصناعية، مشيرةً إلى أن ربط المنطقة الصناعية في الشارقة بالمرافق المتطورة التي يضمها المركز سيعزز التعاون بين القطاعات الإبداعية والصناعية.

وأضافت: «لن يقتصر دور المركز على الارتقاء بجودة التصميم، بل سيسهم أيضاً في إلهام المبدعين، وتعزيز التفاعل المجتمعي، ودعم المساهمة الاقتصادية في إمارة الشارقة».

يذكر أنه وفقاً لمرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم إنشاء «مركز الشارقة للتصميم» رسمياً ليكون منبراً للابتكار والإبداع والإنتاج المستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتميز في عالم التصميم والتصنيع.

ويشكل المركز، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، خطوة مهمة في التزام الشارقة بدعم صناعة التصميم والإنتاج، حيث يسهم في تطوير قطاع التصميم عبر توفير بيئة متكاملة لتمكين المصممين والحرفيين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات مستدامة.

وفي إطار هذا التوجه، قد عيّن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة هند بنت ماجد القاسمي مديرة لـ«مركز الشارقة للتصميم»، نظراً لدورها البارز في تطوير إطار عمل يعزز صناعة التصميم والإنتاج في الإمارة، ودمج النماذج الأولية كمحفز للنمو الاقتصادي والابتكار المستدام.

مرافق متطورة

وسيتم إنشاء «مركز الشارقة للتصميم» في «حي الشارقة للإبداع»، مشروع الحي الذي تتولى رئاسته الفخرية سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي وتترأسه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي وتديره «مجموعة بيئة».

وسيضم «مركز الشارقة للتصميم» مجموعة من المرافق المتطورة والمختبرات المتخصصة، مثل مختبرات الزجاج، والسيراميك، والنسيج، والنماذج الأولية، والأخشاب، والمعادن، والمجوهرات، حيث سيوفر بيئة متكاملة لتمكين الخبراء والحرفيين والمبتكرين عبر توفير الأدوات والموارد اللازمة لتعزيز التجارب والإنتاج المستدام بيئياً.

تحفة هندسية

ويعد مبنى المركز تحفة هندسية معمارية بتصميم المهندس موريثيو روتشا، مؤسس «تايير دي أركتيكتورا» الشركة المكسيكية الحائزة جوائز عالمية، وبالتعاون مع دانييل روسييو، ويعكس المبنى روح الابتكار والاستدامة في إمارة الشارقة.

ويقع «مركز الشارقة للتصميم» بالقرب من مجموعة من المؤسسات الثقافية الرائدة، ومنها «متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي»، و«إرشيف القاسمي» و«مختبر الشارقة لتطويرالأزياء»، و«متحف إرثي» و«ليكول»؛ مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية برعاية دار «فان كليف أند آربلز»، ما يعزز مكانته مركزاً للتبادل الإبداعي.

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل الشارقة تأكيد التزامها بتعزيز التميز في التصميم العالمي، مع إثراء منظومة إبداعية شاملة ومستدامة تحتفي بالمواهب المحلية والعالمية.