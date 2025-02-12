منصة «إكس» في إكسبوجر.. مبدعون يكشفون خبايا الصورة

توفر منصة «إكس» خلال فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» مساحة تفاعلية تتيح لأفضل المصورين، والفنانين، وخبراء صناعة التصوير في العالم، الفرصة للمشاركة بعدد من الخطابات والجلسات والحوارات والمقابلات والعروض التقديمية، حول أهمية الفنون البصرية، ودورها المؤثر في ترسيخ الإبداع والابتكار، وذلك على مدار سبعة أيام من 20 إلى 26 فبراير الجاري بمنطقة الجادة في الشارقة.

وخلال المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تواصل منصة «إكس» توسيع حدود الإبداع والتأثير الإيجابي، مقدمة تجربة فريدة للزوار الذين يتطلعون لتطوير مهاراتهم البصرية، وتعزيز قدراتهم في السرد القصصي، واكتشاف الحكايات الكامنة وراء روائع الأعمال البصرية التي تُسهم في تشكيل رؤيتنا للعالم.

ويناقش المصور غريغ غورمان، أحد أشهر مصوري البورتريه في العالم والمعروف بتصوير مشاهير هوليوود، أعماله مع غاري جونز، في جلسة بعنوان «هوميج تكريم: تحية للفنانين القبليين»، حيث يستكشف فيها دمج الفن القبائلي الإفريقي للتفسيرات الفوتوغرافية المعاصرة.

وفي جلسة بعنوان «أحلام عابرة: رحلة عبر سرد القصص»، تناقش هيلينا جورجيو تداخل العزلة والطبيعة والمشاعر الإنسانية، وتستخدم التصوير الملون والأبيض والأسود، لرواية سرديات شخصية.

ويقدم أندريا بيلوسو، مصور الأزياء والبورتريه المعروف بإتقان إعدادات الإضاءة والتعاون مع كبرى علامات الأزياء، خطاباً ملهماً بعنوان «فنون من أجل المستقبل»، يناقش فيها مناصرة الاستدامة، وكيف يجمع الفن والوعي البيئي في أعماله.

وفي خطاب ملهم بعنوان «العالم السحري للفطر»، يقدم أغوراستوس باباتسانيس، مصور الطبيعة الحائز جوائز عالمية والمعروف بإبداعه المتميز في التصوير عن قرب «الماكرو»، نظرة متعمقة إلى عالم الفطر، ودوره في العالم الطبيعي.

ويقدم المصور الدنماركي سورين سولكير خطاباً ملهماً حول تشكيلات طيور الزرزور أثناء الطيران بعنوان «الشمس السوداء».