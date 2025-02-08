لطيفة بنت محمد: تجربة دبي رائدة في مجالات الفن والإبداع والتصميم

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة «فوغ»، والرئيسة التنفيذية للمحتوى في شركة «كوندي ناست».

وبحثت سموها مع الضيفة تجربة دبي الرائدة في مجالات الفن والإبداع والتصميم، ومكانتها المتنامية على الساحة العالمية.

كما عبرت سموها عن سعادتها بوجود «كوندي ناست» في دبي عبر مكاتبها التي تم افتتاحها حديثاً، وستشكل فرصة استثنائية لتعزيز المبادرات المشتركة.

وقالت سموها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «التقيت بآنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة «فوغ»، والرئيسة التنفيذية للمحتوى في شركة «كوندي ناست».

حيث ناقشنا تجربة دبي الرائدة في مجالات الفن والإبداع والتصميم، ومكانتها المتنامية على الساحة العالمية .. كما أكدنا على أهمية العمل معاً لدعم نهضة قطاع تصميم الأزياء وقطاع التصميم بشكل عام في المنطقة، وفرص تمكين المواهب المحلية في هذا المجال».

وأضافت سموها: «سعيدة بوجود «كوندي ناست» في دبي عبر مكاتبهم التي تم افتتاحها حديثاً، والتي ستشكل فرصة استثنائية لتعزيز المبادرات المشتركة، التي تدعم مشهد الإبداع والتصميم في الإمارات والمنطقة».