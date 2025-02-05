«فاشن فيوتشرز دبي» تبحث غداً تعزيز الاستدامة في قطاع الأزياء

أعلنت قمّة «فاشن فيوتشرز دبي»، التي تُعقد بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم ومجلّة «فوغ بيزنس»، أمس قائمة بأسماء أبرز القادة والمبدعين والمبتكرين في عالم الأزياء الفاخرة، والذين سيجتمعون غداً الخميس في حي دبي للتصميم، لبحث سبل تعزيز الاستدامة في قطاع الأزياء. وستشارك نخبة من أبرز الخبراء في قطاع الأزياء على المستويين العالمي والإقليمي.

وستضمّ القمّة مجموعة غنية من الجلسات الحوارية والمقابلات والحوارات التي ستديرها المحرّرة المسهِمة في مجلّة «فوغ بيزنس» سوجاتا أسومول، فسيتطرّق المتحدثون إلى الفرص الناشئة ضمن قطاع الأزياء في المنطقة والحاجة المتزايدة إلى تشجيع التوجّه نحو سلاسل التوريد المستدامة.

وتنطلق فعاليات قمّة «فاشن فيوتشرز دبي» عبر مقابلة مع المصمّم الهندي الشهير مانيش مالهوترا، الذي يشارك أيضاً في أسبوع دبي للموضة المرة الأولى بتقديمه العرض الختامي. وسيشارك في الجلسات الحوارية المقرّرة نخبة من أبرز المتحدثين، ومنهم فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»، وفايزة بوقصّة، المؤسّسة والمديرة الإبداعية للعلامة التجارية الشهيرة «بوقصّة للأزياء»، وسينيكا كوتوم، مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع.

وسيناقش الخبراء المشاركون في الجلسات المقرّرة في قمّة «فاشن فيوتشرز دبي» كيفية دمج الممارسات المستدامة في نماذج العمل وخطط التسويق، بطرائق تلبّي احتياجات المنطقة وتحاكي تفضيلاتها الفريدة. وتتناول الجلسات أيضاً النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع تصنيع الملابس في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن من بين المتحدثين والمشاركين في هذه القمّة أيضاً كلّ من جاسمينا باندا، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في مجموعة شلهوب، وكونال كابور، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا لاكشري كلوزيت».