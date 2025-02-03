العمل الفني «الهوى» لخولة السويدي يزين ساحة طنطورة بالعلا

يحتفي مهرجان الخط، الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» في مدينة العلا السعودية، بالإرث العريق لفن الخط العربي، حيث يدمج بين عبق التقاليد ورؤية الفن الحديث، مقدماً تجربة غنية متعددة الأبعاد تستعرض جمال الخط العربي الخالد من خلال أعمال فنية مبتكرة ومعارض استثنائية وعروض حية ساحرة لـ10 فنانين عرب يستعرضون أعمالهم الفنية المتجددة والمبهرة وسط المناظر الطبيعية الآسرة.

ويتوسط الأعمال الفنية المعروضة العمل الفني الدائري التفاعلي المذهل «الهوى» الذي أبدعته حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة» في ساحة طنطورة بالعلا، حيث يتجلى سحر الشعر والخط العربي في هذا العمل، فمع دوران الحلقات يتكون 512 بيت شعر جديداً تبرز عمق الأدب العربي وغنى اللغة العربية في رسالة للإرث الأصيل برؤية إبداعية متجددة واندماج متناغم بين الأدب والفن يدعو الزوار لاستكشاف جمال الشعر العربي بطريقة غير مسبوقة.

ويضم المهرجان، الذي يستمر حتى نهاية فبراير الجاري، معرضاً للخط يقع في منطقة التراث بالعلا، ويعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية والمؤسسية التي تحتفي بموضوع «التراث في الخط»، وتضم أعمالًا لفنانين مرموقين تمزج بين الأصالة والمعاصرة، ما يجعلها جسراً فنياً بين الماضي والحاضر. يتضمن المهرجان عروضاً حية لفن الخط العربي؛ حيث تتحول الساحات العامة إلى لوحات ديناميكية تنبض بالحياة معبرة عن روح فن الشارع العربي احتفاء بالفن الخالد.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن مهرجان الخط العربي في العلا يعكس التزام «خولة للفن والثقافة» العميق بالحفاظ على تراثنا الغني وتقديمه للأجيال القادمة بطريقة مبتكرة من خلال دمج الخط العربي مع عناصر الفن المعاصر. وقالت: «نحتفي بجمال هذا الفن الأصيل الذي يعبر عن هويتنا الثقافية، ونفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع المجتمع العالمي»، مشيرة إلى أن المهرجان ليس مجرد حدث فني، بل هو رحلة ثقافية تبني جسوراً بين الماضي والحاضر وتجمع بين الإرث العريق والرؤية المستقبلية.

وأضافت: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المميز في العلا، التي تعد من أجمل المواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية، ونؤمن أن هذا المهرجان سيعزز مكانة الخط العربي على الساحة الدولية، وسيسهم في تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين الشعوب المختلفة، ونحن فخورون بتقديم منصة للفنانين والمصممين والمبدعين في مجالات مختلفة لإظهار مهاراتهم وابتكاراتهم ولتمكينهم من مشاركة رؤاهم الفنية في هذا الإطار الفريد».

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان عبدالقادر الريس، وعزة القبيسي، وإبراهيم زكي، ووسام شوكت، وعبدالله عكار، وأحمد أمين، وفهد الجبيري، وخالد المطلق، وغالب حويلة، وساندرا وهيب.