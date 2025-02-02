لطيفة بنت محمد: «طيران الإمارات للآداب» أظهر جمال الثقافة الإماراتية وأصالتها

أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، بفعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب بدورته السابعة عشرة.

وقالت سموها في تغريدة: شهدت أمسية «أبيات من أعماق الصحراء» ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب بدورته السابعة عشرة، والتي سلطت الضوء على جمال الثقافة الإماراتية وأصالتها، وأكدت على دور الأدب والفن في مد جسور التفاهم بين الشعوب. كما سعدت بلقاء 26 مديراً ومديرة لمهرجانات أدبية من مختلف أنحاء العالم، على هامش المؤتمر الرابع للجمعية العالمية للمهرجانات الأدبية (GAoLF)، حيث ناقشنا التحديات والفرص وأفضل الممارسات في هذا المجال، وبحثنا فرص التعاون المشترك بين المهرجانات الأدبية، التي تسهم في تعزيز الحوار الثقافي وربط الأفكار والرؤى بين مختلف الثقافات.

استدامة

وفي السياق يطل بتشكيلة من التجارب الثقافية النوعية محور «بالإماراتي»، الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن فعاليات الدورة الـ 17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، بهدف توفير منصة للتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية ودعمهم، وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم الغنية، وتحفيزهم على المشاركة في كل الأحداث والمهرجانات الأدبية والفكرية الدولية. وسيشهد محور «بالإماراتي» مشاركة 43 كاتباً ومبدعاً، سيتحدثون في 36 جلسة حوارية ونقاشية، تعقد خلال فترة المهرجان.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم المبدعين وأصحاب المواهب المحلية، وتعزيز حضورهم على الساحة وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور. وقال: «يشكل مهرجان طيران الإمارات للآداب مساحة تفاعلية واسعة، تجمع أهل الفكر والأدب من كل أنحاء العالم في دبي، للاحتفاء بإنجازاتهم وإبداعاتهم، عبر سلسلة من الفعاليات، التي تسهم في مد جسور التواصل بين المجتمعات، وتحفز على التبادل الثقافي فيما بينها»، لافتاً إلى أن دعم الهيئة لمحور «بالإماراتي» يأتي تجسيداً لشراكتها مع مهرجان طيران الإمارات للآداب. وأضاف: «يعكس محور «بالإماراتي» الجهود، التي تبذلها الهيئة في تهيئة مناخات إبداعية قادرة على تمكين المثقفين الإماراتيين من التفاعل مع ضيوف المهرجان من الكُتّاب والأدباء من حول العالم، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

ويتضمن برنامج محور «بالإماراتي» سلسلة من الجلسات الملهمة، التي تسلط الضوء على الإبداعات المحلية، ومن بينها جلسة حوارية تجمع معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع فيصل عباس، بينما سيطل الشاعر خالد البدور في جلسة «أصوات ما بعد الحداثة: حوار الشعر والذات»، في حين ستضيء جلسة «صورة جماعية للخليج» على المشهد الثقافي الخليجي، من خلال رؤى متنوعة، تقدمها الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد، والشاعر السعودي عبداللطيف يوسف، والروائي العُماني محمد اليحيائي. وتشمل الأجندة أيضاً جلسة «أنت السبب يا ماما»، وفيها ستناقش الكاتبة رشا سمير مؤلفة كتاب «بنات في حكايات»، والكاتبة حنين الصايغ صاحبة رواية «ميثاق النساء»، والخبيرة فاطمة الفلاسي صورة الأمومة وتأثيرها على الهوية والعلاقات لدى الإنسان، في حين سيشارك في جلسة «الجسد حقيبة سفر» كلّ من البروفيسور واسيني الأعرج، والدكتور محمد المنسي قنديل.

مشاركة

ويشهد محور «بالإماراتي» مشاركة مجموعة واسعة من الكتاب الإماراتيين، ومن بينهم الشاعر عادل خزام، الذي يحتفل بإطلاق الملحمة الشعرية «مانسيرة»، التي قام بتأليفها بشكل جماعي، بالتعاون مع 86 شاعراً وشاعرة من أكثر من 50 دولة حول العالم، كما تطلق الكاتبة فاطمه بنت علي كتابها «مشكلات معاصرة»، وستكشف الكاتبة رنا المطوع عن كتابها (Life In The Spectacular City). كما تشارك لانا شما مع محرري المجموعة القصصية «مدن: قصص قصيرة من العالم العربي» الشيخ سلطان سعود القاسمي، ريم خورشيد، فارس بسيسو، ورازميج بدريان للاحتفال بالأعمال المنشورة في صفحاتها، بالإضافة إلى العمل المستمر لـ«مؤسسة بارجيل للفنون» في دعم المواهب الناشئة من خلال «جائزة مدن للقصة القصيرة».

أثر

في المقابل، تناقش الروائية سوسن بنعرفة، والكاتبة صالحة غابش في جلسة «العرب في عيون العالم» الأثر العميق للأدب العربي على الساحة الدولية، وكيف يمكنه أن يقدم صورة متجددة وحقيقية للعرب، وتجمع جلسة «عالم جديد شجاع» كلاً من الكتّاب أحمد الصادق، وحوراء الندوي، والمخرجة نهلة الفهد، لمناقشة تأثير التطور التكنولوجي على المشهد الإبداعي، وتشارك الشاعرات أسماء عزايزة، وأمل السهلاوي، وحنين الصايغ، وعبداللطيف يوسف، وعفراء عتيق، ولمياء الصيقل، والفنانة فرح يونس في فعالية «مناظرة في الحب: أمسية الشعر والقانون»، بينما يطل نخبة من رواد النشر محمد بن دخين المطروشي، وعبدالعزيز محمد علي، وفاطمة الخطيب، ومحمد قنديل في جلسة «ناشرون إماراتيون على طاولة الحوار»، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تميز صناعة النشر، كما يتضمن البرنامج مجموعة أخرى من الجلسات والعروض الفنية المتنوعة.