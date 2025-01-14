«حروف عربية» تحتفي بالخطاط عبدالهادي

صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد رقم (58) من فصلية «حروف عربية»، وخصصت ملفها للخطاط التركي إرول دونماز، المعروف عربياً باسم عبدالهادي. كما ضم دراسة مطولة بعنوان «الخط العربي.. عنصر جوهري للعمارة الأندلسية.. الجامع الأموي بقرطبة وقصور الحمراء»، للباحث الأسباني الدكتور خوسيه ميجيل بويرتا.

وفي كلمته يقول علي عبيد الهاملي رئيس التحرير: لفت نظري مقطع فيديو لخطاط من جنسية غير عربية، يقوم بكتابة تحذير على سيارة محروقات باللغة العربية. ليس في هذا غرابة على الإطلاق، حيث إن أشهر الخطاطين هم من غير العرب كما نعرف جميعاً. الغريب في مقطع الفيديو الذي شاهدته هو أن الخطاط كان يكتب حروف الكلمات من اليسار إلى اليمين، بمعنى أنه عندما كان يكتب كلمة «عين» على سبيل المثال، يبدأ بكتابة النون ثم الياء وأخيراً العين. وكان يفعل ذلك بمهارة فائقة نحسده عليها نحن الذين نكتب الكلمات بشكل طبيعي من اليمين إلى اليسار.

وفي باب (لقاء) حوار أجراه خالد الجلاف مع الخطاط إبراهيم شنكل، حيث تحدث باستفاضة عن مؤسسة «البيرق»، وهي مؤسسة تجارية بالجمهورية التركية، حيث تعد نموذجاً رائعاً لرعاية الخط العربي من قبل رجال الأعمال الكبار.

أما ملف العدد، فكان محوره الخطاط التركي إرول دونماز المعروف عربياً باسم عبد الهادي، وهو تلميذ نجيب في صومعة الخطاط الأكبر الشيخ حسين قوتلو. وقد أعد الملف خالد الجلاف.

وفي باب منوعات يكتب عضو هيئة تحرير «حروف عربية» الخطاط تاج السر حسن عن (مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة) في يوبيله الذهبي، والذي انطلق تحت شعار «تجليات».