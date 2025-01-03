« دليل الإنساييه الأيسلندي».. خريطة مجدية في دروب التطور

صدر حديثاً عن دار «نوفل/ هاشيت أنطوان» كتاب «دليل الإنساييه الأيسلندي» للكاتبة والمخرجة الأيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات» لتنمية الذات.

من خلال هذا الكتاب سنتعلم طريقة بديلة للتعامل مع الحياة، وكيف بإمكاننا تسخير حدسنا وإبداعه لنعيش أفضل حياة ممكنة لكل واحد منا، إذ لم يعد بإمكاننا الجلوس وانتظار التغيير ليحدث، لأن التغيير يبدأ في داخلنا.. يبدأ مع الإنساييه!

وجاء في نبذة الناشر: «الإنساييه» هو المصطلح الأيسلندي لما نسميه نحن الحدْس، أو الحاسّة السادسة. لغويًّا، تعني العبارة الإسكندنافية: «البحر الكامن في أعماقنا». عبر قصص ملهمة وتجارب علمية وحقيقية، ومزيج من التمارين العملية والتأملية، تدعونا الكاتبة إلى تفعيل حدْسنا وتحقيق التوازن بين العقل والروح، بين الوعي واللاوعي، بين المنطق والحدس، مسلحين ببوصلة متينة، لنتمكن من الانصهار في العالم المحيط بنا، ونحقق الإنجازات فيه، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي أو العالمي.

وهي بالتالي تدعونا إلى إدراك أهمية النصف الآخر من دماغنا وإيقاظه في عالم سريع الوتيرة يعج بالضغوط ويجبرنا على اعتماد التحليل والقياس كالآلات، وتمكننا من الوصول إلى الحالة القصوى من الإبداع. هذا الكتاب، الذي نقلته إلى العربية المترجمة مريم موسى، يجري عكس تيار الحداثة. هو دليل عملي وأداة فعالة للتفكر والتفاعل مع ذاتك وإشعال قدراتك الخامدة، فأحضر قلمك ومفكرتك، واستعد للإبحار.