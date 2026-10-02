حي دبي للتصميم والجامعة الكندية يتعاونان لتمكين المواهب

وقع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية دبي، بهدف دعم وتمكين المواهب الناشئة في مجال التصميم وتعزيز ارتباطها بسوق العمل.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، أن المواهب الناشئة تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الإبداع ومستقبل الصناعات الإبداعية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعزز ويدعم مكانة دبي وجهة عالمية للتميز في التصميم.

وقال البروفيسور كريم شيلي، الرئيس ونائب رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الكندية دبي، إن الشراكة تعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقاتها بسوق العمل.